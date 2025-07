Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es darum, ob die Krankenkasse für Behandlungen auf See zahlt.

Ob Karibik oder Mittelmeer : Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen ein lang ersehnter Traum. Doch was passiert, wenn Sie plötzlich krank werden und einen Arzt an Bord brauchen? Genau diese Frage stellt sich ein t-online-Leser und möchte wissen, ob seine Krankenversicherung die Behandlungskosten während einer Kreuzfahrt übernimmt.

Fehlender Versicherungsschutz auf See

Wer auf hoher See krank wird, kann sich meist direkt an Bord behandeln lassen. Große Kreuzfahrtschiffe verfügen über gut ausgestattete Bordhospitäler und ausgebildete Schiffsärzte, oft sogar mehrere. Doch der Schiffsarzt an Bord ist kein Kassenarzt. Das bedeutet: Die Versichertenkarte Ihrer Krankenkasse wird auf dem Kreuzfahrtschiff nicht akzeptiert – auch nicht, wenn das Schiff unter der Flagge eines europäischen Staates fährt.