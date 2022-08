Steuerklasse für Witwen: Wie lange gilt Steuerklasse 3?

Die Steuerklasse 3 können Verwitwete aber nur für einen begrenzten Zeitraum beanspruchen. Sie gilt im Jahr, in dem der Partner gestorben ist, und im darauffolgenden Jahr. Anschließend rutschen Sie in der Regel in eine andere Steuerklasse.

Unser Überblick zeigt, welche Lohnsteuerklasse wann für Witwen und Witwer gilt:

Ein Beispiel veranschaulicht den Ablauf:

Nehmen wir an, Sie sind seit 30 Jahren verheiratet, als Ihr Ehemann im März 2022 stirbt. Das Finanzamt sortiert Sie dann ab April in Steuerklasse 3 ein, diese gilt für das gesamte Jahr 2022. Da Ihre Kinder bereits aus dem Haus sind, entfällt die Möglichkeit, auf Antrag in Steuerklasse 2 zu wechseln.

Sie bleiben nun entweder bis zum Ablauf des Jahres 2023 in Steuerklasse 3 und werden anschließend in Steuerklasse 1 eingestuft oder lassen sich – für den Fall, dass Sie wieder heiraten – mit Ihrem neuen Partner in den Lohnsteuerklassenkombination 3 und 5 oder 4 und 4 oder 4 und 4 mit Faktor veranlagen.

Wie lange gilt Steuerklasse 3 für Witwen?

Steuerklasse 3 für Witwen und Witwer gilt im Jahr, in dem der Partner gestorben ist, sowie im darauffolgenden Jahr. Stirbt Ihr Partner also im August 2022, werden Sie ab dem 1. September auf Steuerklasse 3 umgestellt. Die Lohnsteuerklasse gilt auch noch für 2023.

Wie können Witwen die Steuerklasse ändern?

Witwen und Witwer müssen die Steuerklasse 3 nicht beantragen. Das Finanzamt sortiert Sie dort automatisch ein, sobald es den Todeszeitpunkt des Partners vom Meldeamt erfahren hat.

Haben Sie minderjährige Kinder, die bei Ihnen im Haushalt leben und für die Sie kindergeldberechtigt sind, könnte es unter Umständen günstiger sein, in Steuerklasse 2 zu wechseln. Denn dort greift ein spezieller Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Den Wechsel müssen Sie allerdings beantragen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Steuerklasse ändern: Wann sich ein Wechsel der Steuerklasse lohnt

Was gilt steuerlich bei der Witwenrente?

Für die Witwenrente gelten die gleichen steuerlichen Regeln wie für die klassische Altersrente. Sie muss also grundsätzlich versteuert werden. Ob Sie aber tatsächlich Steuern zahlen müssen, hängt von zwei Faktoren ab: vom Jahr Ihres Renteneintritts und der Höhe Ihrer Bezüge.

Denn der sogenannte Rentenfreibetrag, also der Teil Ihrer Witwenrente, der nicht versteuert werden muss, richtet sich nach Ihrem Renteneintritt. Bis zum Jahr 2040 soll er auf null sinken, so dass die Witwenrente dann voll versteuert werden muss.