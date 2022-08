Wirtschaftsweisen der Ampelkoalition: Jetzt kommt's auf die Rente an

Kaum jemand schätzte in den vergangenen Jahren die Arbeit der fünf Wirtschaftsexperten. Zu orthodox, zu verbissen, zu schlecht gelaunt kam die Expertise daher, oft genug zudem in zwei Versionen, weil sich die Wissenschaftler nicht einigen konnten.

Die Wirtschaftsweisen waren zu zerstritten

Kein Wunder, dass es die Regierenden deshalb zumeist mit dem Satz des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl hielten: "Ich will nicht den Ludwig-Erhard-Preis, sondern Wahlen gewinnen". Die Wirtschaftswissenschaftler arbeiteten, stritten, begaben sich in Klausur – am Ende aber kam kaum etwas heraus, was Einfluss auf politische Entscheidungen gehabt hätte.