Immobilienmarkt: Die Not bleibt groß

Günstiger Wohnraum ist Mangelware

So ist ausgerechnet in dem Bereich, in dem am wenigsten investiert wurde, die Not am größten geworden. Die Bundesregierung will mit ihrem Wohnbauprogramm für 400.000 neue Wohnungen im Jahr sorgen. Im vergangenen Jahr wurden weniger als 300.000 gebaut. Auch in diesem Jahr sind die Nachrichten nicht besser.