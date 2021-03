Reaktionen auf Corona-Gipfel

Handel kritisiert Schließung der Supermärkte an Gründonnerstag

23.03.2021, 08:44 Uhr | cho, rtr

Schlangestehen vor Aldi (Symbolbild): Der Handelsverband fürchtet, dass geschlossene Märkte an Gründonnerstag zu mehr Kundenandrang am Mittwoch und Samstag führen. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Viele Wirtschaftsverbände sind enttäuscht über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche. Sie hätten es gerne lockerer – oder zumindest besser planbar. Eine Branche hingegen ist erleichtert.

Die Wirtschaft reagiert gemischt auf die neusten Entscheidungen im Kampf gegen das Coronavirus. Während sich die Reisebranche erleichtert zeigt, kritisiert der Einzelhandel die Beschlüsse erneut scharf.

"Bund und Länder agieren nur noch im Tunnelmodus. Die alleinige Fixierung auf die Corona-Inzidenzwerte wird der komplexen Lage nicht gerecht", erklärte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) am Dienstag. Die Corona-Politik honoriere nicht ausreichend, dass die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen auch von Experten als niedrig beurteilt werde. Es sei deshalb höchste Zeit, alle Geschäfte unter Einhaltung strikter Hygienekonzepte zu öffnen.



Dass auch Lebensmittelhändler am Gründonnerstag schließen sollen, sieht der HDE kontraproduktiv. Das führe nur dazu, dass es am Mittwoch und Samstag in den Geschäften voller werde. "Den Lebensmittelhandel symbolisch für einen Tag zuzumachen, hilft im Kampf gegen die Pandemie nicht weiter", so Genth.

Härtester Lockdown bisher über Ostern

Bund und Länder hatten in der Nacht zu Dienstag eine Verschärfung des Lockdowns vom 1. bis zum 5. April beschlossen. Geschäfte müssen geschlossen bleiben, nur der "Lebensmitteleinzelhandel im engeren Sinne" darf am Karsamstag (3. April) öffnen. Wo Außengastronomie geöffnet ist, wird sie wieder geschlossen.

Für Reise-Rückkehrer aus dem Ausland soll ein Test vor dem Abflug nach Deutschland verpflichtend werden. Hotels im Inland bleiben indes zu. Auch der Urlaub in Ferienwohnungen, Appartements, Wohnwagen und Wohnmobilen bleibt verboten. Welche weiteren Beschlüsse getroffen wurden, lesen Sie hier.

Reiseverband fordert Urlaub auch im Inland

Die Reisebranche zeigt sich erleichtert, dass keine Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Nicht-Risiko-Gebieten beschlossen wurde. Das sei zu begrüßen, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig, im ZDF.

Er plädierte allerdings dafür, auch Inlandsreisen zu ermöglichen, wo dies "gesundheitlich vertretbar" sei. Dies sei wichtig, damit die Branche wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen könne. Dazu seien ferner Fortschritte bei den Impfungen und ein "intelligentes Testverfahren" nötig.

Handwerk warnt vor "Betriebe-Kollaps"

Weitere Kritik an den Beschlüssen kommt aus dem Handwerk. "Die Lockdown-Verlängerung kommt angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen zwar nicht überraschend, sie ist aber ein großer Schock für viele Handwerksbetriebe", erklärte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, am Dienstag in Berlin. Ein breitflächiger "Betriebe-Kollaps" werde nun immer wahrscheinlicher.

Es sei zwar richtig, dass die Bundesregierung zusätzliche Corona-Hilfen für bestimmte Firmen entwickeln wolle, "allerdings wird dies nur wirken können, wenn die Betriebe dann anders als bei vorherigen Programmen auch wirklich unbürokratisch und sehr schnell an die Hilfen kommen".

Veranstaltungsbranche sieht "Meer operativer Fehler"

Auch die Veranstaltungswirtschaft kritisiert die Corona-Beschlüsse. Die vollmundig angekündigte Öffnungsstrategie ertrinke in einem Meer operativer Fehler, erklärte der Fachverband Famab. "Wir sind länger im Lockdown als jeder andere Sektor", sagte Famab-Experte Jörn Huber. "Und unsere Produkte und Dienstleistungen lassen sich nun mal nicht zwischen zwei MPKs planen oder gar umsetzen."



Die Branche brauche vor allen anderen nun ein verbindliches Signal aus der Politik. Zudem müsse die Regierung endlich dafür sorgen, dass die finanziellen Rettungsmittel in dem Wirtschaftszweig ankämen.