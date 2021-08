Pharmaindustrie

Biontech schafft 500 neue Arbeitsplätze

01.08.2021, 09:22 Uhr | AFP

Ein Biontech-Mitarbeiter im Marburger Werk: Der Impfstoffhersteller will seine Belegschaft um ein Viertel vergrößern. (Quelle: Biontech)

Die Expansion geht weiter: Der Impfstoffhersteller sucht erneut Hunderte neue Mitarbeiter. Zum ersten Mal investiert das Unternehmen dabei auch in ein eigenes Vertriebsteam.

Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech expandiert. Für die kommenden Monate sei ein umfangreicher Stellenaufbau geplant, sagte Vorstandsmitglied Sierk Poetting der "Welt am Sonntag". 500 neue Stellen quer durch alle Abteilungen seien derzeit ausgeschrieben.

Vor der Corona-Pandemie beschäftigte Biontech gut 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen arbeitete in erster Linie an neuen Therapiemöglichkeiten gegen Krebserkrankungen.

BioNTech Sp ADS 268,70 EUR - Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 30.07.2021 Xetra BioNTech Sp ADS Aktie Hoch 269,20 Zwischenwert Hoch / Mittel 219,31 Mittel 169,41 Zwischenwert Mittel / Tief 119,52 Tief 69,62 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Biontech will Produkte selbst vermarken

Gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Biontech dann im vergangenen Jahr den ersten in vielen Ländern zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dafür verwendete das Unternehmen die neuartige mRNA-Technologie, die auch bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zum Einsatz kommt. In den vergangenen anderthalb Jahren stieg die Zahl der Biontech-Mitarbeiter bereits auf rund 2.000.

Laut der "Welt am Sonntag" will der Hersteller nun zum ersten Mal in ein eigenes Vertriebsteam von 60 Mitarbeitern investieren, um die Vermarktung zugelassener Produkte selbst voranzubringen. "Wir haben Biontech von Anfang als vollintegriertes Unternehmen aufgestellt. Mit eigener Forschung und Entwicklung, Produktion und nun auch einem Vertrieb", sagte Poetting.