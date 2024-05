Die Industriestaatenorganisation OECD rechnet nur noch mit einem geringen Wirtschaftswachstum in Deutschland in diesem Jahr. So korrigierte ihre Prognose nach unten.

Die Industriestaatenorganisation OECD hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland erneut nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr erwarten die OECD-Konjunkturexperten nur noch ein Plus von 0,2 Prozent, wie aus dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Wirtschaftsausblick hervorgeht.