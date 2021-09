Zerschlagung geht voran

Real schließt weitere acht Filialen

21.09.2021, 10:00 Uhr | fho, t-online

Logo an einer Real-Filiale (Symbolbild): Weitere acht Märkte der Lebensmittelkette schließen im kommenden Jahr. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Die Lebensmittelkette Real schließt weitere acht Märkte. Damit steht für insgesamt 38 Standorte fest, dass es keine direkte Nachnutzung durch einen Händler geben wird.

Weitere acht Real-Filialen müssen schließen. Dadurch steigt auch die Anzahl der Märkte, für die noch keine Weiternutzung geklärt ist, auf insgesamt 38. Das berichtete zuerst die "Lebensmittel Zeitung".

Ein Real-Sprecher sagte Grund für die Schließungen seien "Planungen des jeweils neuen Betreibers, die weitreichende konzeptionelle und bauliche Veränderungen beinhalten". Eine Äußerung zu den Nachnutzern gab es von Real-Seite allerdings nicht.

Folgende Filialen und ihre Schließungstermine sind nun bekannt:

Amberg (31. Mai 2022)

Bayreuth, Riedinger Straße (31. März 2022)

Sinzheim (30. Juni 2022)

Tübingen (30. April 2022)

Tuttlingen (31. Mai 2022)

Hemer (30. Juni 2022)

Pfarrkirchen (30. Juni 2022)

Bei zehn weiteren Märkten war bereits zuvor ein Schließungstermin für Anfang 2022 bekannt gegeben worden. Die Liste finden Sie hier. Bereits vergangenes Jahr kündigte der russische Investor SCP die Schließung vieler Märkte an.

Noch ist unklar, inwiefern die Läden übernommen werden. Laut "Lebensmittel Zeitung" gibt es allerdings erste Hinweise. So habe die Edeka-Region Nordbayern-Sachsen-Thüringen bereits eine Genehmigung des Kartellamts zur Übernahme des Marktes in Bayreuth vorliegen. Die Märkte in Tübingen und Sinzheim sollen ebenfalls von Edeka übernommen werden.

Der Markt in Tuttlingen könnte hingegen von Kaufland übernommen werden, doch hier gebe es noch keine Erlaubnis vom Kartellamt. Kaufland hatte sich in der Vergangenheit bereits um die Übernahme anderer Real-Standorte bemüht. Lesen Sie hier, welche das sind.