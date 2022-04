Historisches Votum

Amazon-Mitarbeiter stimmen für erste Gewerkschaft

01.04.2022, 20:01 Uhr | AFP

Mitglieder der "Amazon Labour Union (ALU)": Mitarbeiter des Versandhändlers gelang es in New York, für die erste Gewerkschaftsgründung des Unternehmens zu stimmen. (Quelle: Brendan McDermid/Reuters)

Das gab es noch nie: Mitarbeiter des Versandhändlers haben sich in New York für die Gründung einer Gewerkschaft ausgesprochen. Ein vergleichbare Abstimmung an einem anderen Standort war zuvor deutlich gescheitert.

Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon haben für die erste Gründung einer Gewerkschaftsvertretung bei dem Konzern in den USA gestimmt. Bei dem Votum der Mitarbeiter eines Amazon-Lagers in Staten Island im Bundesstaat New York gab es laut Auszählung vom Freitag eine Mehrheit von 2.654 zu 2.131 Stimmen. Amazon stemmt sich seit Jahren gegen die Gründung von Gewerkschaften.

Bislang hatte keine Niederlassung von Amazon in den USA es geschafft, eine Gewerkschaft zu bilden. Im April vergangenen Jahres scheiterte ein erster derartiger Versuch in einem Logistikzentrum in Bessemer im Bundesstaat Alabama. Eine breite Mehrheit der Beschäftigten stimmte gegen die Arbeitnehmervertretung.

Neue Abstimmung in Alabama

Im November gab die US-Arbeitsrechtsbehörde NLRB aber dem Einspruch einer Gewerkschaft statt, die Amazon eine unzulässige Einflussnahme und Regelverstöße vorgeworfen hatte. Das Ergebnis der Abstimmung wurde deswegen annulliert, es wurde eine neue Abstimmung angesetzt.

Bei dieser dürfte in Bessemer aber erneut eine Mehrheit verfehlt werden, wie sich am Donnerstag abzeichnete. Im Lager JFK8 in Staten Island gab es nun aber eine Mehrheit – und damit eine historische Premiere.

Amazon steht in den USA wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Gewerkschaften und auch Politiker kritisieren, dass die Beschäftigten des 1994 von Jeff Bezos gegründeten Konzerns einem hohen Arbeitsdruck und einer permanenten Kontrolle ausgesetzt seien. In Deutschland kämpft die Gewerkschaft Verdi seit Jahren dafür, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden.