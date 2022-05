Aktualisiert am 30.05.2022 - 15:24 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 15:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Deutschen werden immer Ă€rmer, die Preise steigen weiter. Der t-online-Warenkorb zeigt jetzt, welche Produkte teurer geworden sind – und erklĂ€rt, was gegen die Teuerungswelle wirklich hilft.

Alles (noch) teurer macht der Mai: Im Schnitt sind die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 Prozent gegenĂŒber dem Vorjahresmonat gestiegen. Damit ist die Inflationsrate so hoch wie zuletzt im Dezember 1973, also vor fast 50 Jahren.