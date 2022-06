Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Lebensmittelpreise jemals so stark die Teuerungsrate getrieben hÀtten. Das macht die Inflationsprognose schwierig. Aber die sieben Prozent Inflation werden wir wohl noch bis ins nÀchste Jahr hinein sehen. Wir stehen am Rande einer Stagflation.

Also einer Situation, in der wir ein stagnierendes Wirtschaftswachstum haben bei gleichzeitig stark steigender Inflation.

Wenn sich die Effekte aus dem Ukraine-Krieg nicht weiter verschĂ€rfen, könnte ich mir vorstellen, dass unsere Wirtschaft einmal mehr widerstandsfĂ€hig ist. Sicher: Man muss der Großindustrie helfen, der Energiewirtschaft, der Stahlindustrie, den großen Lebensmittelproduzenten. Aber wir Deutschen neigen dazu, die UmstĂ€nde in Grund und Boden zu reden, um dann festzustellen: Es ist nicht ganz so schlimm gekommen. Das ist ein gutes Lebensprinzip. Es darf nur nicht zu einer selbsterfĂŒllenden Prophezeiung werden.

Den Menschen gerecht zu werden, die ihr Leben bezahlen mĂŒssen. Das wird wirklich knifflig. Jetzt kommt das auf uns zu, was Herr Habeck schon sehr frĂŒh gesagt hat: Dieser furchtbare Krieg wird uns alle viel Geld kosten, das wird an niemandem vorbeigehen. In Teilen muss man das ausgleichen. In der KĂŒrze der Zeit braucht es daher vorĂŒbergehende Maßnahmen. Der Bund sollte ernsthaft ĂŒber die Idee von Einmalzahlungen fĂŒr Menschen mit geringem Einkommen nachdenken.