Aktualisiert am 20.06.2022 - 10:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

So lange reicht der aktuelle Gasspeicher-F├╝llstand

Die Gasversorgungslage in Deutschland ist angespannt. Dabei sind die Gasspeicher aktuell zu gut 56 Prozent gef├╝llt. Doch was bedeutet das?

Aktuell sind die deutschen Gasspeicher zu 56 Prozent gef├╝llt. Dennoch sprach die Bundesnetzagentur am Samstag davon, dass die Versorgungslage in Deutschland "angespannt" sei. Die Aussage stand dabei unter dem Eindruck der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland in verschiedene EU-L├Ąnder. Davon waren neben Deutschland auch Frankreich, Italien, ├ľsterreich, Tschechien und die Slowakei betroffen.