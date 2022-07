Shishabranche: "Gefahr eines millionenschweren Schwarzmarkts besteht"

"Zahlreiche rechtliche LĂĽcken"

Mehr noch, so Veljovic: "Ich verstehe nicht, wie mit der Regelung der Schwarzmarkt effektiv bekämpft werden soll." Viel eher würden "gegenteilige Effekte" ausgelöst, so Veljovic, "der Schwarzmarkt könnte sich ausweiten".

Politiker wollten Regel kippen

"Ein Verschieben des Inkrafttretens käme damit unserer Meinung nach zu spät und würde die Anstrengungen von Unternehmen, welche mit hohem Ressourceneinsatz auf eine Umstellung ihrer Produktion zum 1.7. hinarbeiten, konterkarieren." Auch das Finanzministerium hält an der Regelung fest. Ein Abgeordneter, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagte t-online, an solch einer Regelung "lässt man nicht die Koalition scheitern".

"Eine ganze Branche wird an den Pranger gestellt"

Rechtswissenschaftler Veljovic hätte sich einen anderen Ausgang gewünscht. Er sieht noch einen anderen Kritikpunkt an der Regelung. "Die Shishabranche kämpft mit dem Image von Clankriminalität: Der Gesetzgeber befeuert hier eine in Repressionen mündende Agenda der Vorverurteilung, die jedoch fehl am Platz ist. Eine ganze Branche wird an den Pranger gestellt."