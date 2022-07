Steigende Gaspreise: Robert Habeck will Energiesicherungsgesetz reformieren

Die Netzagentur sehe allerdings "kein Szenario, in dem gar kein Gas mehr nach Deutschland kommt". M├╝ssten Industriebetriebe von der Gasversorgung getrennt werden, "orientieren wir uns am betriebswirtschaftlichen Schaden, am volkswirtschaftlichen Schaden, an den sozialen Folgen und auch an den technischen Anforderungen des Gasnetzbetriebs", sagte M├╝ller.

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Gr├╝ne) allerdings schlie├čt f├╝r den Fall eines Gasnotstandes in der Hansestadt eine Begrenzung des Warmwassers f├╝r private Haushalte nicht aus. "In einer akuten Gasmangellage k├Ânnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verf├╝gung gestellt werden", sagte Kerstan der "Welt am Sonntag". Auch eine generelle Senkung der maximalen Raumtemperatur im Fernw├Ąrmenetz k├Ąme in Betracht. Es werde in Hamburg schon aus technischen Gr├╝nden nicht ├╝berall m├Âglich sein, im Fall einer Verknappung von Gas zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden, sagte er der Zeitung.