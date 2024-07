Aktualisiert am 24.07.2024 - 12:44 Uhr

Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5, höherer Grundfreibetrag, mehr Kindergeld: Was die Steuerpläne der Ampel für Sie bedeuten.

Die Bundesregierung bringt an diesem Mittwoch das zweite Jahressteuergesetz auf den Weg – und damit gleich mehrere Entlastungen bei der Einkommensteuer und eine Reform der Steuerklassen . Letzteres dürfte besonders Ehepaare und Lebenspartner interessieren.

Steuerklassen 3 und 5 werden abgeschafft

Die wohl größte Änderung betrifft Verheiratete, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Denn ab 2030 sollen sie sich nicht mehr für die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 entscheiden können – sie werden abgeschafft ( mehr dazu hier ). Paare fallen dann automatisch in das sogenannte Faktorverfahren der Steuerklasse 4 .

Durch die vorzeitige Berücksichtigung des Splittingvorteils zahlen Sie im Faktorverfahren mit den monatlichen Lohnsteuerabzügen ungefähr so viele Steuern im Voraus, wie letztlich für Sie mit der Jahreseinkommensteuer anfallen. Eine größere Nachzahlung wird so vermieden. Mehr zum Faktorverfahren lesen Sie hier.

Außerdem gewährleistet die Steuerklasse 4 mit Faktor, dass sich die Lohnsteuerlasten innerhalb der Partnerschaft gerechter verteilen. Denn jeder zahlt nur den Lohnsteueranteil, den er am gemeinsamen Einkommen hat. Bei der Kombination der Steuerklassen 3 und 5 ist das anders.

Paare mit unterschiedlich hohen Einkommen nutzen diesen Mix bisher gerne, um ihr Nettogehalt zu optimieren. Denn der Gutverdiener profitiert in Steuerklasse 3 von höheren Freibeträgen, der Partner mit dem geringeren Lohn hat in Steuerklasse 5 dagegen erheblich höhere Abzüge. Beiden zusammen steht dadurch zwar monatlich das bestmögliche Netto zur Verfügung – sie müssen aber damit rechnen, am Jahresende Steuern nachzuzahlen (lesen Sie hier, wie Sie das vermeiden).