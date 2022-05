Mit Höchsttemperaturen von 38 Gard Celsius ist das Wetter an diesem Freitag vergleichsweise mild in Punjab und Haryana. Indiens Hauptanbauregionen für Weizen verzeichneten in den vergangenen Tagen teils Temperaturen über 45 Grad – das ist selbst für indische Verhältnisse rekordverdächtig zu dieser Jahreszeit.

Erste Folgen dieser Hitzewelle sind bereits weltweit zu spüren: Am Donnerstag stieg der Preis für ein Scheffel Weizen (etwa 27 Kilogramm) an der Rohstoffbörse in Chicago (COBT) zeitweise um 4 Prozent auf 1.090 US-Cent, der EU-Weizenpreis an der Euronext auf 390 Euro je Tonne. Auch am Freitag notierte er wieder nahe der Marke von 400 Euro je Tonne.