Putin lässt die Getreidepreise explodieren

In deutschen Supermärkten fehlt es plötzlich an Mehl und Rapsöl, viele Hersteller warnen vor steigenden Preisen in den kommenden Monaten – und die Getreidepreise auf dem Weltmarkt schießen weiter in die Höhe. Im April zahlten deutsche Importeure für Weizen so viel wie zuletzt vor zehn Jahren. In Deutschland steigen die Lebenskosten – und in der Welt wächst der Hunger.