Die Bundesnetzagentur sieht Fortschritte bei der Bef├╝llung der Gasspeicher in Deutschland, fordert aber weitere Anstrengungen, um eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden. "Wir sind bei der Bef├╝llung jetzt bei ├╝ber 57 Prozent", sagte der Pr├Ąsident der Bonner Beh├Ârde, Klaus M├╝ller, am Montag anl├Ąsslich einer Energiekonferenz in Essen. "Wir haben etwas aufgeholt." In zw├Âlf Wochen beginne aber bereits die Heizsaison. Wichtig seien die Gasfl├╝sse. Diese seien nicht garantiert. "Im Kern f├╝hrt Russland einen Wirtschaftskrieg gegen Europa, insbesondere gegen Deutschland."