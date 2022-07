Bundesnetzagentur ruft zu Vorbereitungen für Gasstopp auf

Henkel ├╝berlegt Homeoffice zum Gassparen

Der Konsumg├╝terhersteller Henkel erw├Ągt, vor├╝bergehend wieder mehr Homeoffice einzuf├╝hren, um Gas zu sparen. "Wir k├Ânnten dann die Temperatur in den B├╝ros stark herunterfahren, w├Ąhrend unsere Besch├Ąftigten zuhause im normalen Umfang heizen k├Ânnten", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag).

Au├čerdem k├Ânne der Konzern in seinem firmeneigenen Kraftwerk in D├╝sseldorf, das aktuell ├╝berwiegend mit Gas betrieben werde, mehr Kohle und ├ľl nutzen. "Im Vergleich zum heutigen Betrieb k├Ânnten wir so knapp ein Drittel des Gases einsparen", sagte der Manager. Doch warte das Unternehmen hier noch auf die Genehmigung der Bundesnetzagentur.

Privathaushalte sollen weiter Gas bekommen

Im Falle eines Gas-Lieferstopps w├╝rden M├╝ller zufolge Privathaushalte ebenso wie Krankenh├Ąuser oder Pflegeheime besonders gesch├╝tzt. "Ich kann zusagen, dass wir alles tun, um zu vermeiden, dass Privathaushalte ohne Gas dastehen", sagte er. "Wir haben aus der Corona-Krise gelernt, dass wir keine Versprechungen geben sollten, wenn wir nicht ganz sicher sind, dass wir sie halten k├Ânnen."

Die Netzagentur sehe allerdings "kein Szenario, in dem gar kein Gas mehr nach Deutschland kommt". M├╝ssten Industriebetriebe von der Gasversorgung getrennt werden, "orientieren wir uns am betriebswirtschaftlichen Schaden, am volkswirtschaftlichen Schaden, an den sozialen Folgen und auch an den technischen Anforderungen des Gasnetzbetriebs", sagte M├╝ller.

Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Gr├╝ne) allerdings schlie├čt f├╝r den Fall eines Gasnotstandes in der Hansestadt eine Begrenzung des Warmwassers f├╝r private Haushalte nicht aus. "In einer akuten Gasmangellage k├Ânnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verf├╝gung gestellt werden", sagte Kerstan der "Welt am Sonntag". Auch eine generelle Senkung der maximalen Raumtemperatur im Fernw├Ąrmenetz k├Ąme in Betracht. Es werde in Hamburg schon aus technischen Gr├╝nden nicht ├╝berall m├Âglich sein, im Fall einer Verknappung von Gas zwischen gewerblichen und privaten Kunden zu unterscheiden, sagte er der Zeitung.

Norwegen will ab 2024 mehr Gas liefern

Unterdessen geht die norwegische Regierung davon aus, sp├Ątestens ab 2024 noch mehr Gas liefern zu k├Ânnen. "Unternehmen pr├╝fen jetzt Projekte, um ihre Gaslieferungen ab 2024 und 2025 erh├Âhen zu k├Ânnen", sagt Terje Aasland, Norwegens ├ľl- und Energieminister, der "Wirtschaftswoche". "Die Krise im Energiesektor wird langfristige Auswirkungen haben. Wir m├╝ssen uns darauf konzentrieren, dass in neue Gasproduktionskapazit├Ąten investiert wird."