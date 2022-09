Der Gaspreis explodiert – wie geht es jetzt für Privatkunden weiter?

Erschwerend kommt hinzu, dass über derartige Eingriffe in den Strommarkt ohnehin die EU entscheidet. Zwar will die Kommission in Brüssel auch die Möglichkeit schaffen, Zufallsgewinne abzuschöpfen. Doch in Berlin zweifeln viele, dass die EU das rasch umsetzen kann. Notfalls will man allein vorpreschen. "Wenn wir nicht einen schnellen Zeitplan auf der europäischen Ebene haben, dann machen wir das national", sagte SPD-Chef Lars Klingbeil dem Sender NDR Info. "Und national kann das sehr schnell gehen."