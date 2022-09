Was der Streckbetrieb der Kernkraftwerke wirklich leisten kann

Egal, ob Gas oder Strom: Die Energiepreise steigen deutlich an. Mit dem dritten Entlastungspaket will die Bundesregierung zumindest bei den Strompreisen die anziehenden Kosten für Verbraucher eindämmen.

Hierbei sollen Atomkraftwerke nicht wie geplant abgeschaltet werden, sondern für eine gewisse Zeit weiter im Betrieb bleiben. Die Hoffnung: Die Kraftwerke erzeugen weiter Strom und können so die Preisrally am Strommarkt etwas eindämmen.

Die aktuelle Gesetzeslage sieht vor, dass Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen. Danach ist die Betriebserlaubnis erloschen.