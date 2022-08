Grüner Wasserstoff: Wie kommt der Hoffnungsträger nach Europa?

Aktualisiert am 24.08.2022 - 18:48 Uhr

Es ist die Erfolgsmeldung der Woche: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sichert Deutschland bei seiner Reise nach Kanada Zugang zu grünem Wasserstoff ab 2025. In Wasserstoff stecken Politik und Industrie viele Hoffnungen. Er soll das Öl der Zukunft sein – und fossile Brennstoffe, von der Fabrik bis zum Nahverkehr, ablösen.

Doch was ist grüner Wasserstoff überhaupt, warum ist die Erwartungshaltung gegenüber dem Rohstoff so hoch – und kann er den Erwartungen überhaupt gerecht werden?

Was ist Wasserstoff, und wo wird er verwendet?

Auf der Erde kommt Wasserstoff nicht in Reinform vor, sondern nur in Verbindung mit anderen Elementen, vor allem mit Sauerstoff, nämlich als Wasser (H2O). Als Grundstoff für die chemische Industrie wird Wasserstoff schon lange verwendet, etwa zur Herstellung von Ammoniak, einer Ausgangsbasis für Düngemittel. Als Energieträger zur Stromerzeugung kommt Wasserstoff etwa in Autos mit Brennstoffzellen zum Einsatz.