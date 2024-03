Reaktionen auf russische Scheinwahl "Weder frei noch fair": Scholz will Putin nicht gratulieren Von t-online , dpa , afp , csi Aktualisiert am 18.03.2024 - 13:39 Uhr Lesedauer: 6 Min. Olaf Scholz (Archivbild): Die Kontakte zu Russland seien "sehr heruntergefahren", sagt eine Regierungssprecherin. (Quelle: IMAGO/Kira Hofmann/imago) Kopiert News folgen

Nach seinem Sieg bei der von Vorwürfen der Wahlmanipulation überschatteten Präsidentschaftswahl in Russland bekommt Wladimir Putin Glückwünsche aus autoritären Staaten – und Kritik aus Demokratien.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Wladimir Putin zu dessen Sieg bei der russischen Präsidentschaftswahl nicht gratuliert. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christine Hoffmann am Montag in Berlin. Die Bundesregierung erkenne den Wahlsieg von Amtsinhaber Wladimir Putin bei der russischen Präsidentschaftswahl "nicht als rechtmäßig" an, so Hoffmann weiter. Die Bundesregierung sehe die Wahl als "weder frei noch fair" an. "Es ist keine demokratische Wahl gewesen."

Das Ergebnis habe eindeutig bereits vorher festgestanden und der Wahlkampf sei von einem "Klima der Einschüchterung" geprägt gewesen. Zur Frage, ob die Bundesregierung Putin dennoch als Präsident ansprechen wolle, sagte Hoffmann, die Frage stelle sich derzeit nicht. Die Kontakte zu Russland seien "sehr heruntergefahren", auch wenn von deutscher Seite grundsätzlich Gesprächsbereitschaft bestehe.

Als "äußerst problematisch" sehe Deutschland die Abhaltung der Wahl in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine, sagte Hoffmann. "Wir erkennen das natürlich in keiner Weise an." Nur die Ukraine habe das Recht, Wahlen auf diesem Territorium abzuhalten.

Auch Steinmeier gratuliert nicht

Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits vor der Verkündung der russischen Wahlergebnisse erklärt, Wladimir Putin nicht wie in solchen Fällen üblich zu seiner weiteren Amtszeit gratulieren zu wollen. "Es wird kein Schreiben an Putin geben", erklärte Steinmeiers Sprecherin Cerstin Gammelin am Sonntagabend auf Anfrage des "Tagesspiegel". Mehr dazu lesen Sie hier. Kritik an der Wahl kam vor allem aus demokratischen Ländern und Parteien.

Die Europäische Union hat der Wahl in Russland die Rechtmäßigkeit abgesprochen. Präsident Wladimir Putin sei aufgrund von "Unterdrückung und Einschüchterung" wiedergewählt worden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag vor einem Außenministertreffen in Brüssel. "Dies waren keine freien und fairen Wahlen", sagte er.

Nach Ansicht von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war die Abstimmung eine "Wahl ohne Wahl". Vor dem Treffen in Brüssel sagte Baerbock am Montag: "Der Wahlvorgang zeigt nicht nur das ruchlose Vorgehen Putins gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen." Zugleich würdigte die Ministerin die russischen Bürger, die während der Wahl ihren Protest gegen Putin zum Ausdruck gebracht hatten.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, sagte dem Berliner "Tagesspiegel": "Es handelt sich um die unfreiesten Fake-Wahlen seit Ende der Sowjetunion". Dem Regime warf er Wahlmanipulation vor, außerdem seien die Wahlen in Teilen völkerrechtswidrig gewesen. "In den vorübergehend besetzten und annektierten ukrainischen Gebieten dürfen die Wahlen und auch das Ergebnis nicht anerkannt werden", erklärte der SPD-Politiker.

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen betonte im "Tagesspiegel": "87 Prozent ist das von Putin festgelegte Ergebnis in einer reinen Farce." Sie diene der Scheinlegitimierung des Krieges gegen die Ukraine. Neue Rekrutierungen von Soldaten und die Entbehrungen der Kriegswirtschaft in Russland würden nun als angeblicher Wille des Volkes dargestellt.

Frankreich verurteilt Wahlen in besetzten Gebieten

Auch die französische Regierung hat die Umstände der russischen Präsidentenwahl kritisiert. Man nehme das erwartete Ergebnis zur Kenntnis, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Paris am Montag. "Die Bedingungen für eine freie, pluralistische und demokratische Wahl sind ein weiteres Mal nicht erfüllt worden", hieß es darin weiter. Die Wahl habe in einem Kontext verstärkter Unterdrückung der Zivilgesellschaft sowie jeder Form der Opposition stattgefunden.