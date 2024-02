China verpasst den USA einen Stoß

Es war ein heftiger Gegenschlag erwartet worden: Nachdem pro-iranische Milizen durch einen Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt am 28. Januar drei US-Soldaten getötet und Dutzende weitere verletzt hatten, flogen die USA am vergangenen Wochenende Luftangriffe auf mehr als 85 Ziele in Syrien und im Irak. "Unsere Reaktion hat heute begonnen. Sie wird fortgesetzt zu Zeiten und an Orten unserer Wahl", erklärte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme am Samstag.