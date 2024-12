Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach der Vertrauensfrage im Bundestag steuert Deutschland auf Neuwahlen zu. Der Wahlkampf wird die Politik viel Kraft kosten, die bei der Bewältigung der internationalen Krisen fehlt. Trotzdem reagieren Beobachter im Ausland erleichtert.

Nun steht es fest. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag die Vertrauensfrage im Bundestag verloren. Deutschland erwartet jetzt ein kurzer und intensiver Wahlkampf, bevor das Land am 23. Februar 2025 ein neues Parlament wählt. Und damit voraussichtlich auch einen neuen Kanzler.

Scholz könnte als der Kanzler mit der bisher kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingehen. Die hitzige Debatte im Bundestag am Montag war also nicht nur ein harter Schlagabtausch im Wahlkampf. Sondern es ging auch um Scholz' politisches Vermächtnis.



SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bezeichneten den Tag der Vertrauensfrage als "Tag der Erleichterung". Scholz und Merz stritten am Montag vor allem über die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, die sehr wahrscheinlich auch im Fokus des bevorstehenden Wahlkampfes stehen wird. Dem setzte lediglich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) entgegen: "Während wir uns in Zentraleuropa mit uns selbst beschäftigen, steht die Welt nicht still. Es sollte kein Grund für ein Gefühl der Erleichterung sein, dass Europa und die deutsche Politik sich weitestgehend mit sich selbst beschäftigen."

Deutschland hängt in den Seilen und die Kopfschmerzen im westlichen Bündnis sind mit Blick auf die Bundesrepublik dementsprechend groß. Allerdings überwiegt genau deshalb im Ausland auch die Hoffnung, dass nun weniger politisches Chaos von einer künftigen Bundesregierung ausgehen könnte. Eine Hoffnung, die trügerisch sein könnte.

Deutschland ist politisch gelähmt

Manchmal geht hierzulande etwas unter, wie zentral die deutsche Außenpolitik für die Zusammenarbeit im westlichen Bündnis ist. Deutschland ist die weltweit drittgrößte Wirtschaftsmacht, Berlin und Paris sind die zentralen politischen Machtzentren in der Europäischen Union.

Aus dieser wirtschaftlichen Kraft wächst auch eine Verantwortung für die Bewältigung internationaler Krisen. Auch wenn der deutsche Einfluss auf die globale Sicherheits- und Geopolitik durch die begrenzte militärische Stärke der Bundesrepublik eher beschränkt ist.

Aber sollte Trump die amerikanische Unterstützung für die Ukraine nach seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025 zurückschrauben, ist vor allem Deutschland gefragt, einen größeren Beitrag Europas zur Verteidigung des angegriffenen Landes zu koordinieren. Ferner geht es für die deutsche Politik schon jetzt darum, Einfluss auf die künftige US-Regierung zu nehmen, um Schlimmeres eventuell noch zu verhindern.

Und selbst wenn die bisherigen diplomatischen Versuche von Deutschland und den USA bisher wenig erfolgreich waren: Im Nahen Osten muss ein weiterer Flächenbrand verhindert werden.