Nur wenige Stunden nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA zerlegte sich die Ampelkoalition selbst. Für die deutsche Außenpolitik ist es der schlimmstmögliche Zeitpunkt: Deutschland steht international am Scheideweg.

"Doppelwumms". Diesen Begriff hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geprägt, um 2022 die Maßnahmen der Bundesregierung in der Energiekrise zu beschreiben. Doch in der vergangenen Woche erlebte Deutschland einen doppelten Wumms, dessen Erschütterung noch lange Zeit spürbar sein werden.

Am Mittwochmorgen wurden die schlimmsten Befürchtungen im politischen Berlin wahr: Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen und unter ihm droht der Protektionismus erneut zum politischen Faden der US-Regierung zu werden – eine erneute Bewährungsprobe für die transatlantischen Beziehungen. Doch während das politische Berlin noch über die nächsten Schritte im Umgang mit Trump debattierte, kam am Mittwochabend der nächste Knall: Scholz entließ seinen Finanzminister Christian Lindner und die FDP stieg aus der Bundesregierung aus, es war das Ende der Ampelkoalition.

Video | Bundeskanzler Scholz äußert sich zur Koalitionskrise Player wird geladen Quelle: t-online

Für Deutschland kommt der Kollaps der Bundesregierung zur Unzeit. Kurz nachdem klar wurde, dass die deutsche Außenpolitik nach der US-Präsidentschaftswahl möglichst schnell neu justiert werden muss, verlieren sich Kanzler Scholz und der ehemalige Finanzminister Christian Lindner (FDP) in persönlichen Anfeindungen. Deutschland hat mitten in dieser Krisenzeit den Kompass verloren und streitet nun über Neuwahlen und den richtigen Zeitpunkt für eine Vertrauensfrage.

Dabei wiegen die außenpolitischen Probleme so schwer, dass sich Deutschland und der kollektive Westen die Verzögerungsstrategie des Kanzlers vor der Neuwahl nicht leisten kann. Die gegenwärtigen Krisen machen keine Pause, warten auch nicht darauf, bis Deutschland gewählt hat. Der Westen steht führungslos da – und dadurch steht nun vieles auf dem Spiel.

Ampel-Aus überschattet Trump-Wahl

Zumindest der Zeitpunkt für das Ende der Bundesregierung hat Teile der westlichen Diplomatie überrascht. Deutschland stand im Schatten der US-Wahl – und Streit in Berlin war man in den vergangenen Jahren schon gewohnt. Selbst in Kreisen der Regierungsparteien hielt man zwar nach der Veröffentlichung von Lindners Wirtschaftspapier das Ende der Ampel und den Ausstieg der FDP für sehr wahrscheinlich, aber die Wahl Trumps schien zumindest in den Augen einiger Politiker diesen Prozess noch zu verzögern.

Aber nein. Der Knall kam dann doch schon am Mittwochabend und seither tobt ein Kampf um die Deutungshoheit im politischen Berlin. Wer hat Schuld an der Krise? Und wie geht es nun weiter?

Die Grünen scheinen zumindest in Teilen etwas von den Ereignissen überrumpelt. Der scheidende Grünen-Chef Omid Nouripour stand nach den Regierungskonsultationen im Kanzleramt beim Statement von Robert Habeck hinter dem Wirtschaftsminister. Übernächtigt wirkte er dabei. Immerhin war Nouripour bereits in der Nacht in Fernsehsendungen zur US-Wahl gewesen, danach sprach er bei einer Pressekonferenz der Atlantikbrücke über Trump und die Folgen der US-Wahl.