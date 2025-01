Russland führt einen hybriden Krieg gegen den Westen und der EU drohen Konflikte mit US-Präsident Donald Trump. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, warnt deshalb vor nationalen Alleingängen, auch in der Migrationspolitik.

Heusgen gilt im politischen Berlin nicht als Mann der lauten Töne, im Gegenteil. Als langjähriger außenpolitischer Berater der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und als Diplomat wägt er seine Worte stets sorgfältig ab, mischt sich nur selten in die tagespolitischen Debatten in Deutschland ein. Umso gewichtiger ist es, wenn er angesichts des migrationspolitischen Vorstoßes des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz vor nationalen Alleingängen warnt.

t-online: Herr Heusgen. Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz findet kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA statt. Wie haben Sie Trumps erste Woche im Amt erlebt?

Christoph Heusgen ist seit 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz . 1980 trat der promovierte Wirtschaftswissenschaftler in den Auswärtigen Dienst ein, ab 2005 beriet Heusgen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Anschließend war der Diplomat von 2017 bis 2021 Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen.

Es gibt eine Sache, die wir verstehen müssen: Für Trump und für viele Mitglieder seines Teams ist das transatlantische Bündnis nicht länger Eckpfeiler der US-Außenpolitik. Er versteht sich als Geschäftsmann und in diesem Sinne kann jemand für ihn ein Partner sein, der noch am Tag zuvor ein Gegner war.

Was bedeutet das?

Trump geht es um gute Deals für die USA und wir müssen uns darauf einstellen, dass die US-Außenpolitik noch viel mehr auf amerikanische Interessen ausgerichtet ist. Angela Merkel hat schon 2017 gesagt, dass wir Europäer unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen müssen. Wir können uns nicht immer auf Amerika verlassen, wenn es darum geht, unsere Probleme zu lösen. Darauf müssen wir uns aktuell wieder einstellen.

In seiner Antrittsrede kündigte Trump an, mehr Geld aus dem Ausland in die USA zurückzuholen. War das eine Drohung?