Reaktion auf Machtwechsel in Syrien "Ein gute Nachricht"

Von t-online , jaf Aktualisiert am 08.12.2024 - 14:15 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Olaf Scholz: Der Kanzler zeigte sich erfreut über den Sturz Assads. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Ein Diktator, der sein eigenes Volk folterte und angriff, ist gestürzt. Nun sind in Syrien Islamisten an der Macht. Die Reaktionen sind optimistisch.

Nach 13 Jahren Herrschaft wurde der syrische Herrscher in der Nacht auf Sonntag gestürzt. Viele internationale Politiker zeigen sich nach dem Machtwechsel erfreut. Doch es gibt auch Sorge vor der Herrschaft der islamistischen Rebellen, die die Hauptstadt Damaskus erobert haben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Sturz von Syriens langjährigem Machthaber Baschar al-Assad als "eine gute Nachricht" begrüßt. In einer Erklärung begründete Scholz diese Einschätzung am Sonntag damit, dass Assad "sein eigenes Volk auf brutale Weise unterdrückt, unzählige Leben auf dem Gewissen und zahlreiche Menschen zur Flucht aus Syrien getrieben" habe. Nun komme es "darauf an, dass in Syrien schnell Recht und Ordnung wieder hergestellt" würden.

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Konfliktparteien in Syrien nach dem Ende der Herrschaf zum Schutz der religiösen und ethnischen Minderheiten aufgerufen. Die Grünen-Politikerin sagte: "Das Land darf jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen - egal in welchem Gewand."

Klar sei auch: "Das Ende Assads bedeutet für Millionen von Menschen in Syrien ein erstes großes Aufatmen nach einer Ewigkeit der Gräuel des Assad-Regimes." Mehrere Hunderttausende Syrer seien seit 2011 getötet, Millionen Menschen seien vertrieben worden. Assad habe gemordet, gefoltert und Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt.

Trump wendet sich an Putin

Der designierte US-Präsident Donald Trump postete auf seinem Netzwerk TruthSocial: "Assad ist weg. Er ist aus seinem Land geflohen. Sein Beschützer Russland, Russland, Russland, angeführt von Wladimir Putin, war nicht länger daran interessiert, ihn zu beschützen." Trump rief zugleich den russischen Präsidenten Putin auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Ich kenne Wladimir gut. Jetzt ist seine Zeit zum Handeln gekommen. China kann helfen. Die Welt wartet!"

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden und sein Team beobachteten die außergewöhnlichen Ereignisse in Syrien genau und stünden in ständigem Kontakt mit den regionalen Partnern. Zuvor hatte der designierte US-Präsident Donald Trump klargemacht, er wolle nicht, dass sich die USA in irgendeiner Form in die Krise in Syrien einmischen.

Die USA wollen ihre militärische Präsenz in Ostsyrien aufrechterhalten und verhindern, dass die radikalislamische Miliz Islamischer Staat (IS) wieder an Einfluss gewinnt. Das kündigte der Beauftragte des US-Verteidigungsministeriums für den Nahen Osten, Daniel Shapiro. Er rief alle Gruppierungen auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und internationale Normen zu respektieren. Dies gelte vor allem für Minderheiten. Es sei möglich, dass der IS die Gelegenheit nutzen wolle, um wieder aktiv zu werden und Operationen zu starten, sagte Shapiro. "Wir sind entschlossen, den IS dauerhaft zu besiegen, Kämpfer zu verhaften und Vertriebene in ihre Heimatländer zurückzubringen."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt zum Ende des Regimes, der barbarische Staat sei endlich gefallen. Frankreich werde sich weiter für die Sicherheit aller im Nahen Osten einsetzen. "Ich zolle dem syrischen Volk meinen Respekt, zu seinem Mut und seiner Geduld. In diesem Moment der Unsicherheit wünsche ich ihm Frieden, Freiheit und Einheit", schreibt Macron in einem Beitrag auf der Online-Plattform X.

Türkei fordert Untestützung