Trump-Vize Vance trifft Merz, aber nicht Scholz

USA schließen Nato-Mitgliedschaft für Ukraine doch nicht aus

Die USA haben nach Angaben eines hochrangigen Beamten im Gespräch mit Russland eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine oder eine Rückkehr zu den Grenzen von vor 2014 nicht ausgeschlossen. "Im Moment liegt das noch auf dem Tisch", so John Coale, der stellvertretende Ukraine-Beauftragte von Präsident Donald Trump , in einem Reuters-Interview auf eine entsprechende Frage.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Mittwoch den militärischen Verbündeten der Ukraine in Brüssel mitgeteilt, eine Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen von vor 2014 sei unrealistisch und für die USA sei eine Nato-Mitgliedschaft Kiews nicht Teil einer Lösung zur Beendigung des Krieges. Die Äußerungen lösten die Sorge aus, dass die USA dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits vor Beginn von Gesprächen zur Beendigung des Kriegs Zugeständnisse gemacht haben.

Gestern schien Hegseth einen Rückzieher zu machen und sagte auf einer Pressekonferenz, dass bei den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg "alles auf dem Tisch" liege. Es liege an Trump, zu entscheiden, welche Zugeständnisse er machen wolle. Trump sagte in Washington , er glaube nicht, dass Russland der Ukraine eine Nato-Mitgliedschaft "erlauben" werde.

Abfindungspläne: Trump erringt wichtigen Sieg vor Gericht

Trump will mit dem von Tech-Milliardär Elon Musk maßgeblich mitentwickelten Programm Zehntausende Staatsdiener loswerden. Rund 75.000 der rund zwei Millionen infrage kommenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden hätten sich bereiterklärt, das Angebot anzunehmen, so die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Die Teilnahmefrist sei nun abgelaufen, es gebe keine Pläne, sie zu verlängern. Das Programm sieht großzügige Abfindungen vor, ist aber bisher nicht durchfinanziert.

Trump hatte erst am Dienstag ein Dekret unterzeichnet, das die Bundesbehörden in den USA zur Zusammenarbeit mit Musk und seinem "Department of Government Efficiency" (Doge) sowie zu einer erheblichen Reduzierung ihrer Personalstärke verpflichtet.

Flugzeug von US-Außenminister Rubio muss umkehren

Das Flugzeug, mit dem US-Außenminister Marco Rubio auf dem Weg zur Sicherheitskonferenz in München war, ist kurz nach dem Start wieder umgedreht. Flugdaten auf Flightradar24 zeigen, dass es kurz nachdem es auf der Höhe von Boston über offenes Meer flog, wieder kehrtmachte und zurück in die US-Hauptstadt Washington flog. Rubios Sprecherin Tammy Bruce berichtet von einem technischen Problem, der Außenminister soll in einer anderen Maschine die Reise nach Europa fortsetzen. Offenbar hatte es Risse in einem Cockpitfenster gegeben.