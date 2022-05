Innerhalb weniger Tage wurden die USA von zwei Massenmorden erschĂŒttert: In Buffalo (Bundesstaat New York) tötete ein Teenager am 15. Mai mehrere Menschen bei einem Schusswaffenangriff in einem Supermarkt. Nun hat sich die nĂ€chste Tragödie ereignet: An einer Grundschule in Uvalde im Bundesstaat Texas eröffnete ein 18-JĂ€hriger das Feuer – und tötete 19 Kinder und zwei Erwachsene. Eine 66-JĂ€hrige und ein zehnjĂ€hriges Kind befinden sich noch immer in einem kritischen Zustand. Das Land ist erstarrt.