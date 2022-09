Wagenknecht-Ex Ralph Niemeyer macht für Russland die Kanzler-Show

Er war bei der Demo in Begleitung von Alina Lipp, heute als deutsche Putin-Propagandistin aus Donezk bekannt. In ihrem beruflichen Profil gab sie auch mal an, für Niemeyers Firma zu arbeiten, die bei der Wasseraufbereitung im Jemen und in Tansania tätig ist. "Reich wird man damit nicht", erklärt Niemeyer. Das Arbeitsverhältnis war jedenfalls sehr kurz, aber dafür sahen sie sich am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg wieder. Lipp wollte sich auf Anfrage nicht zu Niemeyer äußern.

Am 29. August 2020, als niemand ins Kanzleramt gegangen und auch der Reichstagstreppen-Sturm folgenlos geblieben war, gab Niemeyer einen neuen Termin aus. Stichtag zur "Vollendung der deutschen Einheit auch mit Friedensvertrag und Verfassung" sollte dann der 3. Oktober 2020 sein. Es wurde nichts daraus, dem anfänglich offenbar begeisterten "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg sei eine Demo am Bodensee an dem Tag wichtiger gewesen, so Niemeyer. Ballweg sitzt inzwischen wegen Betrugsverdachts in Haft.

Auf der "Querdenker"-Bühne an der Siegessäule: Niemeyer wurde am 29. August 2020 bejubelt, als er Friedensvertrag und Verfassung forderte. Seither verfolgt er die Idee weiter.

Als Nächstes sollte eine von Niemeyer geplante "verfassungklärende Versammlung" in Magdeburg "historische Fakten" schaffen. "Wir werden die Bundestagswahl nicht mehr anerkennen", schrieb er auf Facebook, wo sein Account vor einigen Wochen gesperrt wurde. Die Bundestagswahl am 26. September 2021 fand allerdings ohne Probleme mit der Anerkennung statt. Die "verfassungklärende Versammlung" tags zuvor war abgesagt worden, wegen Corona-Bestimmungen "und weil es innerhalb solcher Orgas immer Streitereien gibt", wie Niemeyer erklärt.

Frage zu Schabowskis berühmtem Ausspruch gestellt

Kurz zuvor war auch eine mit Blick auf den Termin geplante Veranstaltung unter dem Titel "Zeit, es zu beenden" in Berlin zu einer Pleite geworden, die von t-online als "peinlichste Revolution aller Zeiten" bezeichnet wurde (mehr dazu lesen Sie hier). Er sei da nicht beteiligt gewesen, sagt Niemeyer. Seine damalige rechte Hand im "Deutschlandkongress": eine "Reichsbürgerin" aus Köln.

Die Idee, Deutschland eine Verfassung zu geben, obwohl das Grundgesetz nach fast einhelliger Meinung aller Staatsrechtler eine solche ist, verfolgt er seit 1989. Niemeyer beansprucht für sich, am 9. November 1989 bei einer Pressekonferenz Günter Schabowski mit einer Frage zur Reisefreiheit zu dessen weltberühmter Antwort gebracht zu haben: "Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich …". Seine ersten Fragen an einen Politiker hatte er als 13-jähriger Schüler geführt, als er Helmut Schmidt ein halbes Jahr lang nachlief, ehe es klappte.