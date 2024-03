Anders als Schwennicke Junior weiß der ukrainische Präsident ganz genau, dass er mit dem Feuer spielte, wenn er sich nicht an die Vorgaben hält. Jegliche Unterstützung, Glaubwürdigkeit wäre sofort verloren. Es ist ein aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber dem ukrainischen Präsidenten, der jetzt um das Überleben seines Staates kämpft und auch unsere Freiheit verteidigt.

Wir reden von einer insgesamt äußerst instabilen Welt. Was würde eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump bedeuten?

Ich gehöre nicht zu denen, die fest davon ausgehen, dass Trump Präsident wird. Ich glaube, dass Joe Biden nach wie vor eine gute Chance hat, Präsident zu bleiben. Was wir von Trump wissen, ist, dass er sehr erratisch ist. Wir haben da keinen festen Parameter, an dem wir uns orientieren können. Was wir machen müssen, ist etwas, was wir innerhalb der Allianz schon 2014 versprochen haben: Dass wir für unsere eigene europäische Verteidigung aufkommen, dass wir mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgeben für Verteidigung. Nach der Annexion der Krim haben wir das 2014 beim Nato-Gipfel in Wales versprochen. Und da haben wir in den letzten Jahren leider zu sehr gezögert, das umzusetzen. Wir sind jetzt weiter in der Erkenntnis. Wir sind aber immer noch nicht so weit, dass wir mit Blick auf die europäische Verteidigung genug tun. Egal, wer in den USA Präsident bleibt oder wird: Wir müssen für die europäische Verteidigung einfach mehr machen.

Worauf gründet sich Ihre Hoffnung oder Annahme, dass Joe Biden im Amt bleiben kann?

Es ist zu früh für eine klare Prognose, aber die wirtschaftliche Entwicklung ist gut in Amerika. Und dann gibt es sehr viele traditionelle Republikaner, die am Ende lieber nicht zur Urne gehen, als Trump zu unterstützen. Und vielleicht, darauf hoffe ich, ist der aktuelle Krieg im Nahen Osten bis zu den Wahlen beendet, so dass viele arabischstämmige Wähler in Amerika, die die Biden’sche Nahostpolitik kritisieren, ihm dann doch wieder ihre Stimme geben.

Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Gaza, wir haben Krieg in der Meerenge beim Jemen, wo auch kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Sind das Indizien genug, dass man sagen kann: Die Schlafwandler, die der Historiker Christopher Clarke auf dem Weg in den Ersten Weltkrieg sah, sind wieder unterwegs?

Das kann man nicht vergleichen. Vor dem Ersten Weltkrieg stand vieles aufgereiht wie Dominosteine, die dann in einer Kettenreaktion fielen, was in die Katastrophe führte. Hier und heute haben wir es mit unterschiedlichen Schauplätzen zu tun. Man muss sich über deren massive Dimension bewusst sein, das sagte ich schon. Aber ich sehe nicht die Zusammenhänge, wie es sie 1914 gab.