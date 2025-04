Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Markus Söder muss plötzlich seine Indienreise abbrechen. Ein Infekt setzte den CSU-Chef außer Gefecht. Dennoch dürfte Söder mit der Visite sein Ziel erreicht haben.

Markus Söders Reise nach Indien nahm ein jähes Ende. Dabei war es munter losgegangen: Bereits am Sonntag besuchte der CSU-Chef einen Sikh-Tempel in Delhi. Dabei ließ er sich mit einem traditionellen orangefarbenen Turban ablichten und schwang in der Küche sogar den Kochlöffel. Später ehrte er in Neu-Delhi den Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi und führte politische Gespräche.

Auch am Montag war Söder in der indischen Hauptstadt unterwegs: Er besuchte ein Projekt, das Kindern kostenlose Bildung ermöglicht, und sprach mit dem IT-Minister des Landes, Ashwini Vaishnaw, über die wirtschaftlichen Beziehungen mit Bayern. Doch dann ging nichts mehr. Söder musste wegen eines Magen-Darm-Infekts die Reise abbrechen. Am Dienstag gab es laut Söders Angaben für ihn nur Tee und Toast zum Frühstück. Außerdem zog er seine Rückreise nach Bayern um einen Tag vor.

Glaubt man den Bildern, die Söder in den sozialen Medien verbreitete, genoss der bayerische Ministerpräsident seine Reise bis dahin in vollen Zügen. Vorab hatte er erklärt, dass er eigens auf Einladung des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi angereist sei. Für Söder war die Visite auch deshalb eine große Chance: Erstmals seit Vorstellung des schwarz-roten Koalitionsvertrags konnte sich der CSU-Chef als mächtiger Mann präsentieren, der über die bayerischen Interessen hinaus auf außenpolitischer Mission unterwegs war.

Söder spricht sich mit Merz und von der Leyen ab

Söder nannte die Einladung Modis eine "besondere Ehre". Das "große Ziel" seiner Reise sei es, die Kontakte mit Indien zu stärken. Auf eine Sache schien der Franke besonderen Wert zu legen: "Ich habe mich ausdrücklich mit Friedrich Merz, aber auch mit Ursula von der Leyen abgestimmt", sagte er mit Blick auf den Bald-Kanzler und die EU-Kommissionspräsidentin. Er wollte daher nicht nur für Bayern die Kontakte stärken, sondern auch für die künftige Bundesregierung "ein Signal" senden: "Wir wollen eine gemeinsame Freihandelszone von Europa und Indien."

Die Verhandlungen für ein solches Freihandelsabkommen laufen bereits und sollen angeblich noch im Laufe des Jahres zu einem Abschluss kommen. Mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist der Subkontinent Indien ein gigantischer Markt für europäische Produkte und Unternehmen. Im vergangenen Jahr betrug das Wirtschaftswachstum hier 6,5 Prozent. Umgekehrt haben die Inder auch großes Interesse an einer engeren Handelsbeziehung mit Europa.

Söder bettete seine Visite auch in den ganz großen weltpolitischen Kontext ein: "Wir müssen in diesem Zoll-Chaos, das in der Welt herrscht, neue Signale setzen für gemeinsamen Freihandel, für gemeinsame Freihandelszonen", erklärte er mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen viele Länder auf allen Kontinenten. "Da wäre Indien für uns eine Riesenmöglichkeit", so der CSU-Chef.

Söders neue Macht in der künftigen schwarz-roten Koalition

Die Reise war laut Angaben der Bayerischen Staatskanzlei schon lange vor der Regierungsbildung geplant. Für den Ministerpräsidenten hätte der Zeitpunkt kaum günstiger kommen können. Denn obwohl seine Partei in der neuen Regierung nur drei Ministerien besetzt, konnte sich Söder als weltgewandter, viel gefragter Staatsmann inszenieren. Noch dazu ist Schwarz-Rot bisher nicht im Amt. Von den beteiligten Partnern ist Söder daher der Einzige mit einem gewichtigen politischen Amt, alle anderen müssen auf ihre Auftritte noch etwas warten.