Auftritt im ZDF

Laschet: Hätten vor der Kernenergie aus der Kohle aussteigen sollen

09.09.2021, 21:03 Uhr | das, lw, t-online

Armin Laschet und die Union gingen als Favorit in das Rennen ums Kanzleramt – nun liegen sie hinter der SPD. Kann der CDU-Mann in der Diskussion mit den Bürgern punkten?

Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Armin Laschet, stellt sich am heutigen Donnerstag in Berlin den Fragen der Wählerinnen und Wähler (20.15 Uhr, ZDF). Die Zuschauer wurden zuvor größtenteils durch Aufrufe über soziale Medien ausgewählt, heißt es vom ZDF. Man wolle "so gut wie möglich einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden." Moderiert wird die Veranstaltung von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seiner Stellvertreterin Bettina Schausten.

Zu Beginn der Diskussion fragte ein Mann aus dem Ahrtal, der die Flutkatastrophe miterlebt hat, warum er Laschet glauben solle, dass die Klimapolitik nun endlich schneller vorangetrieben wird. Laschet antwortete darauf: "Klimawandel ist seit 30 Jahren da." Alle hätten parteiübergreifend die falsche Reihenfolge gewählt. Man sei zuerst aus der Kernenergie ausgestiegen, man hätte jedoch zuerst aus der Kohleenergie aussteigen müssen.



In NRW habe man bis 2030 zwei Drittel der Braunkohle beendet. Der Fragesteller wies daraufhin, dass der Hambacher Forst dennoch gerodet worden sei. Darauf Laschet: "Nein!". Er habe die Entscheidung verändert und das Gebiet verkleinert, sodass der Forst bestehen bleibe. Man müsse auf Wasserstoff umsteigen. Das sei jetzt eine Aufgabe für die neue Bundesregierung.

Laschet ärgert sich über Lacher

Eine Frau, ebenfalls aus dem Hochwassergebiet, fragte Laschet, warum man ihn wählen sollte und wie man ihm noch vertrauen könne, wenn er im Hintergrund lacht, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Flutopfer gedenkt. Laschet antwortete, das Lachen "ärgere ihn, das war dämlich". Er sei mehrmals in den Flutgebieten gewesen. Die Soforthilfe sei besonders wichtig.



Mit dem Bund müsse eine Lösung gefunden werden, dass alles wiederaufgebaut werde. "In dem Prozess sind wir jetzt, wir haben die Verfahren sehr beschleunigt", so der CDU-Kanzlerkandidat. Man habe jedem gesagt, mit dem Bau anfangen zu können – auch wenn es noch keine Bewilligung für die Soforthilfe gibt.



"Fridays for Future hat eine Menge bewegt"

Die Frau konterte: Was dem "Fußvolk“ fehle, seien Kleinigkeiten. Man sei in der Schwebe. "Jetzt, Sie können jetzt anfangen", so Laschet. Die Frau entgegnete, dass die Soforthilfe schnell aufgebraucht worden sei. Es gehe nicht nur um Häuser, sondern beispielsweise auch um Fahrtwege, die nun länger seien als vorher. Auch damit seien Kosten verbunden. Laschet antwortete: "Kein Politiker kann so schnell eine Autobahn bauen." Man könne solchen Rechnungen ebenso einreichen.

Eine Fragestellerin, die sich bei "Parents for Future" engagiert, fragte Laschet: "Das CDU-Parteiprogramm ist nicht kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Können Sie nachvollziehen, was das emotional für mich bedeutet als Mutter von zwei Kindern? und wie können Sie das verantworten?". Laschet antwortete: "Ich glaube, dass das Programm kompatibel ist. Können Sie nachrechnen." Man brauche nun die Dynamik und die Wissenschaft. In den kommenden Jahren sei viel zu leisten. Ihn beunruhige der Klimawandel genauso, weil er selbst zwei Kinder habe. "Ich glaube, dass Fridays for Future eine Menge bewegt hat", so Laschet.

Koalition mit AfD ausgeschlossen?

Ein Mann fragte Laschet mit Blick auf mögliche Koalitionen, ob er ausschließen könne, dass die AfD mitregiere. Der entgegnete ihm: "Das kann ich klipp und klar beantworten. Wir werden mit der AfD nicht reden, nicht kooperieren, nicht koalieren." Er tue alles dafür, dass die Partei aus den Parlamenten verschwinde.



Der Mann konterte, dass jede Partei eine Daseinsberechtigung habe. Laschet dazu: "Mein politisches Ziel ist es, dass sie wieder verschwinden." Man dürfe keine Partei wählen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und in Teilen antisemitisch sei.

Wie kann man Hass im Netz beenden?

Eine andere Frau fragte Laschet, was er in Zukunft tun wollte, um Kommunalpolitiker vor Hass im Netz zu schützen. Sie ist selbst als Bürgermeistern. "Was Sie beschreiben, ist Realität. Ich erlebe das bei mir auch, lange Zeit von rechts", so Laschet. Er habe sich angewöhnt, das nicht mehr an sich heranzulassen. Bei Kommunualpolitikern sei das etwas anderes, sie seien näher an den Menschen dran.



Es sei intolerabel, dass Politiker ihr Amt nicht mehr ausführen wollen, weil sie bedroht oder beschimpft werden. "Da muss das Null-Toleranz-Prinzip gelten." Frauen bekämen es doppelt ab. Wenn eine Beleidung bedrohlich oder beleidigend sei, müsse der Urheber gefunden und verurteilt werden. Dabei gehe es etwa nicht um Sprüche wie "Du Depp", sondern um Bedrohung oder Volksverhetzung. Von sozialen Netzwerken erwarte er, dass Kommentare wie diese unmittelbar gelöscht werden. Die Behörden müssten alles tun, um den Politikern und Politikerinnen zu helfen.

Angriffe auf Polizisten

Ein Mann fragte den CDU-Chef, wie man Polizisten vor Angriffen schützen kann. Die Politik müsse sich hinter die Beamten stellen, so Laschet. "Wir haben ein Grundvertrauen in die Polizei." Man müsse aber künftig auch den Beamten die Ausrüstung zur Verfügung stellen, die sie brauchen.

Eine Zuschauerin fragte weiter nach: Es gebe in Städten Hotspots, in denen junge Feiernde unterwegs seien, die sehr alkoholisiert und gewaltbereit seien. Bürger klagten über Lärm und Müll. Die Polizei greife erst richtig ein, wenn es zu Körperverletzung komme. Die Frau fragte Laschet: "Es wird immer schlimmer, was können Sie dagegen tun?"

Laschet antwortete darauf: "Das, was sie schildern, geht über jede Grenze hinaus." Sein Eindruck sei, dass die Polizei durchgreife. Das Prinzip "Null Toleranz" habe man in allen Bereichen der Kriminalität durchgesetzt. "Das muss man weitermachen", so der CDU-Chef.

"Es heißt doch hier Klartext"

Eine Frau, die in einer Partnerschaft mit einer Frau lebt und mit ihr ein gemeinsames Kind hat, fragte Laschet: "Warum verhindert die Union, dass unsere Kinder zwei Elternteile an die Seite gestellt bekommen und damit genauso abgesichert sind wie alle anderen Kinder in diesem Land?" Aktuell sei nur die leibliche Mutter von Geburt an rechtlich ein Elternteil.

Laschet vermied eine klare Antwort: Es gebe sehr viele Detaildiskussionen. Es sei noch keine Lösung gefunden worden. Die Frau wirkte mit Laschets Ausführungen sichtlich unzufrieden: "Es heißt doch hier Klartext."

CDU-Mann unter Druck

Der Kanzlerkandidat der Union steht im Wahlkampf unter Druck. Noch bis zum Februar lagen CDU und CSU in den Umfragen haushoch vor allen anderen Parteien bei 36 Prozent. Mittlerweile fiel die Union in einigen Erhebung unter die 20-Prozent-Marke, während die SPD mit Olaf Scholz die Führung übernommen hat.



Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU stellt sich erstmals in dem ZDF-Format den Fragen der Wähler. Zuvor waren seine Konkurrenten – Annalena Baerbock und Olaf Scholz – bereits in einem ähnlichen Format der ARD zu Gast. Am kommenden Sonntag treffen die drei Spitzenkandidaten in einem zweiten Triell aufeinander.