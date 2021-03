Forderungen nach Lockdown-Verlängerung

"Es muss definitiv die vereinbarte Notbremse gezogen werden"

Lockerungen und Osterurlaub dürften bald ebenso vom Tisch sein wie vorzeitige Schulöffnungen. Die Länderchefs haben teils unterschiedliche Vorstellungen vom weiteren Vorgehen.

So wie sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen- und -präsidenten dem Corona-Gipfel am Montag nähern, kommt Deutschland der kritischen Sieben-Tages-Inzidenz von 100 immer näher. Die Zeichen stehen schlecht. Immer mehr Stimmen drängen auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Zugleich wollen einzelne Länderchefs alternative Lösungen für ihre Bürger finden.

So sprach sich etwa der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) für eine Fortsetzung des Lockdowns und gegen Osterurlaub aus. "Es führt kein Weg daran vorbei: Wir können die Kontaktbeschränkungen nicht weiter aufheben", sagte der Regierungschef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag).

Er habe großes Verständnis für Reiselust. Aber man setze aufs Spiel, die Pandemie vor dem Sommer in den Griff zu bekommen. Zudem sei schon jetzt klar, dass es bei den geltenden Einschränkungen bleiben müsse. Dort, wo es auf längere Sicht niedrige Werte gebe, könne man den Menschen schrittweise Freiheiten zurückgeben.

Andere Kriterien sollen auch berücksichtigt werden

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich räumte ebenfalls ein: "Bestimmte Schritte müssen eventuell auch wieder zurückgenommen werden." Allerdings sollte man nicht nur auf die Inzidenzwerte schauen, auch andere Kriterien müssten berücksichtigt werden, sagte Mützenich der "Rheinischen Post" (Samstag).

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte ebenfalls betont, man müsse damit rechnen, "dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden". Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ohne Kontaktnachverfolgung und ohne Testen bin ich nicht fürs Öffnen, da bin ich für gar nichts." Thüringen hat bundesweit die höchste Inzidenz.

Zuvor hatte sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für einen sofortigen Lockdown stark gemacht. "Man kann es drehen und wenden wie man will, wir müssen zurück in den Lockdown", sagte er am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Regionale Lösungen erproben"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (CDU) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", zu dem Stufenplan für Öffnungen gehörten auch Schließungen, wenn es nötig sei. Dreyer will sich am Montag beim Gipfel dafür einsetzen, "regionale Lösungen zu erproben". In Modellkommunen oder Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100, die ein lückenloses Test- und Kontakterfassungssystem vorweisen können, sollten Außengastronomie, Kultur und Einzelhandel für Kunden mit einem tagesaktuellen Corona-Test öffnen können.







Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält Osterurlaub in der engeren Umgebung trotz bundesweit steigender Infektionszahlen nicht für ausgeschlossen. "Wir sollten zumindest darüber sprechen, ob es Möglichkeiten für einen kontaktfreien Urlaub im eigenen Bundesland gibt", sagte Schwesig.

"Auf die Bremse treten"

"Viele Menschen verstehen nicht, dass es Möglichkeiten für den Osterurlaub auf Mallorca gibt, aber zuhause nicht einmal eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland angemietet werden kann", sagte Schwesig zur Begründung. Die Tourismusbranche hatte bereits deutlich gemacht, dass sie weitergehende Öffnungen auch von Hotels und Pensionen erwarte.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Bund und Länder mit Blick auf weitere Schulöffnungen zur Vorsicht gemahnt. "Kanzlerin und Ministerpräsidenten müssen jetzt bei weiteren Öffnungsschritten für Schulen und Kitas auf die Bremse treten", sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Wer öffnen wolle, müsse testen und impfen, besonders angesichts der heranrollenden dritten Pandemiewelle. Bisher gebe es jedoch keine tragfähige und alltagstaugliche Test- und Impfstrategie.

"Statt jetzt für einige wenige mögliche Schultage bis zu den Osterferien weitere Schulen zu öffnen und damit ein vergleichsweise hohes Infektionsrisiko einzugehen, sollten die Länder die Füße stillhalten", forderte Tepe. Die kurze Zeit könne, wenn machbar und sinnvoll, an geöffneten Schulen im Wechselunterricht gestaltet werden. Die Länder müssten die Osterferien nutzen, um mit den Schulträgern flächendeckende Test- und Impfstrategien für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie für die Lernenden zu entwickeln, forderte die GEW-Chefin.

Die Chefin der Ärzteorganisation Marburger Bund rechnet ab Ostern mit einer noch kritischeren Corona-Lage als zum Jahreswechsel. "Der Effekt, dass gerade die geburtenstarken Jahrgänge – die Babyboomer – betroffen sein werden, wird gerade noch deutlich unterschätzt", sagte Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). Sie warnte deshalb eindringlich vor Lockerungen der Corona-Beschränkungen. "Es muss definitiv die vereinbarte Notbremse gezogen werden, da darf es keine Ausnahmen geben."

"Die Sterblichkeit ist durch die neuen Varianten um 60 Prozent höher"

Der Puffer auf den Intensivstationen "wird rasant wegschmelzen", erklärte Johna weiter. Denn durch die Mutationen erhöhe sich das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um 60 Prozent. "Auch die Sterblichkeit ist durch die neuen Varianten um 60 Prozent höher. Es stimmt einfach nicht, dass die Durchimpfung der Höchstbetagten ausreicht, um einen Gesundheitsnotstand abzuwenden", fügte sie hinzu.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schalten sich am Montag zusammen, um über weitere Schritte in der Pandemie-Bekämpfung und die Regelungen für Ostern zu beraten.