W├Ąre Deutschland als Vermittler geeignet?

Nein. Deutschland wird in diesem Konflikt kaum vermitteln k├Ânnen.

Warum nicht?

Weil wir aus Sicht Russlands von Anfang an eine zu klare Haltung an den Tag gelegt haben. Wir haben den Krieg sofort verurteilt, haben fr├╝h f├╝r Sanktionen geworben und massiv beigetragen, dass sich die ukrainischen Streitkr├Ąfte erwehren k├Ânnen. Das macht uns f├╝r die russische Seite als Vermittler inakzeptabel. Da sehe ich eher andere L├Ąnder in dieser Rolle.

Welche w├Ąren das?

Staaten, die f├╝r beide Seiten akzeptabel sind. Zum Beispiel diejenigen, die sich bei der Verurteilung Russlands bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur├╝ckgehalten haben. Also etwa Indien, die Volksrepublik China, aber auch S├╝dafrika. China etwa hat Russland zwar gew├Ąhren lassen, aber den Angriffskrieg auch nicht bef├╝rwortet. Im Gegenteil: Die chinesische F├╝hrung spricht weiter von der territorialen Integrit├Ąt von Staaten. Vielleicht k├Ânnen die Ukraine und auch Russland dadurch in China einen m├Âglichen Vermittler sehen. Ich pers├Ânlich w├╝rde mir w├╝nschen, dass die Vereinten Nationen eine solche Rolle spielen k├Ânnen. Aber ich bezweifle, dass Russland das will.

Am Mittwoch hat der Bundeskanzler angek├╝ndigt, dass Deutschland ein Raketenabwehrsystem an die Ukraine liefern will. Wann wird das dort denn einsatzbereit sein?

Genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass dieses System der Ukraine in einem angemessenen Zeitraum geliefert werden kann.

Bis heute sind keine schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Ist das nicht eine peinliche Bilanz?

Deutschland hat sehr viel getan auch im Hinblick auf schwere Waffen, wie auch immer man die als solche definiert. Es hat panzerbrechende Abwehrwaffen geliefert, die offensichtlich einen erfolgreichen Beitrag geleistet haben, Angriffe der russischen Streitkr├Ąfte zur├╝ckzuschlagen. Wir haben auch Munition, Schutzausr├╝stung und medizinische Hilfe geliefert. Demn├Ąchst k├Ânnen wir der Ukraine auch das System Gepard zur Verf├╝gung stellen. Das ist beachtlich. Auch deshalb hat der ukrainische Botschafter Deutschland am Mittwoch gedankt.

Wenn Deutschland so viel tut, wie Sie sagen: Warum ist die ukrainische Regierung dann so unzufrieden mit der Bundesregierung?

Das habe ich mich auch schon gefragt.

