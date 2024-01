In Saarbrücken versammelten sich knapp 12.000 Menschen, schätzt die Polizei. Die Veranstaltung verlief friedlich, wie eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag sagte. Zuvor hatten die Veranstalter demnach mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet.

In Offenbach waren rund 3.000 Menschen unter dem Motto "Demo gegen Rechts – Kein Fußbreit dem Faschismus" auf der Straße. Ursprünglich hatten die Veranstalter demnach mit nur 50 Teilnehmern gerechnet und die Zahl der Anmeldungen im Vorfeld mehrmals erhöht.

Unter dem Motto "Baden gegen Extremismus und für Demokratie" sind etwa 2.000 Menschen in Baden-Baden zu einer Demonstration auf die Straße gegangen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ein breites Bündnis aus Parteien, Kirchen und Gesellschaft hatte zu der Demo gegen rechts aufgerufen. Die Versammlung verlief zunächst friedlich.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt in einer Videobotschaft, die am Sonntag auf den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, die Demonstrationen. "Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten: egal ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte", sagt er. Man solle zeigen, "dass wir gemeinsam stärker sind". Mehr dazu lesen Sie hier.

Am Samstag waren mehr als 300.000 Menschen auf der Straße

Auch in vielen weiteren deutschen Städten fanden Kundgebungen und Demonstrationen statt. In Stuttgart waren nach Angaben der Veranstalter bereits am Samstag rund 20.000 Menschen zum Protest gekommen, am Sonntag kamen rund 9.000 Menschen, berichtet der SWR.

Bundesweit waren schon am Samstag Hunderttausende gegen rechts und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Nach ersten Zählungen der Polizei und der Veranstalter demonstrierten insgesamt mindestens 300.000 Menschen. Allein in Frankfurt am Main und in Hannover waren es nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35.000 Menschen – ein Motto war "Demokratie verteidigen". Der Frankfurter Römer war voller Menschen, die Transparente mit Aufschriften wie "Alle zusammen gegen den Faschismus" und "Kein Platz für Nazis" trugen. Am Freitag hatten mehr als 50.000 Menschen in Hamburg demonstriert.

