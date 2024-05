Kommunalwahlen in Thüringen Erste Bürgermeister stehen fest – geht AfD leer aus? Von t-online , dpa Aktualisiert am 26.05.2024 - 20:05 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eilmeldung Kopiert News folgen

In Thüringen werden zahlreiche Bürgermeister und Landräte neu gewählt. Die ersten Wahlgewinner stehen nun fest.

Die ersten Bürgermeister bei den Thüringer Kommunalwahlen stehen fest. In der Wintersporthochburg Oberhof erreichte der parteilose Kandidat Daniel Fischer nach Auszählung aller rund 800 Stimmen 95,2 Prozent, wie aus Daten des Landeswahlleiters vom Sonntag hervorgeht. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Oberhof hat wegen des Touristenandrangs und der Wintersportveranstaltungen trotz seiner kleinen Größe einen hauptamtlichen Bürgermeister.

In den beiden Gemeinden Rauschwitz im Saale-Holzland-Kreis und Altenbeuthen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war die Auszählung an diesem Wahlabend zuerst beendet. In den beiden Orten mit je knapp 170 Wahlberechtigten siegten zwei parteilose Kandidaten, die sich gegen jeweils einen Gegenbewerber durchsetzten. In Altenbeuthen setzte sich Lothar Linke gegen einen CDU-Kandidaten durch, in Rauschwitz Claus Thomas gegen einen ebenfalls parteilosen Kandidaten.

AfD könnte an diesem Sonntag leer ausgehen

In Pößneck im Saale-Orla-Kreis setzte sich der parteilose Amtsinhaber Michael Modde gegen Konkurrenten von den Grünen und der Werteunion durch. Auch in Kaulsdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt bleibt die parteilose Amtsinhaberin Kerstin Barczus im Amt.

In den Kommunalwahlen an diesem Sonntag wurden 13 Landräte, 94 Oberbürgermeister und Bürgermeister, darunter die der fünf kreisfreien Städte, sowie etliche Stadt-, Kreis- und Gemeinderäte neu gewählt. Wegen der Vielzahl der auszuzählenden Stimmzettel könnte sich die Auszählung teilweise bis in den Montag hinziehen.

Derzeit scheint es, als würde die AfD an diesem Abend keinen großen Sieg verzeichnen können. Wie die Zwischenergebnisse den großen Städten und der Landkreise zeigen, kann wohl kein AfD-Kandidat an diesem Abend den Wahlsieg für sich beanspruchen. Einige allerdings könnten in die Stichwahl ziehen, wie etwa Uwe Krell im Wartburgkreis.

Besonderheit in Fretterode

Überschattet wurde der Wahltag von einem Unglück in Bad Köstritz (Landkreis Greiz). Eine Frau starb, nachdem sie im Vorraum eines Wahllokals kollabiert war. Hier lesen Sie mehr dazu.