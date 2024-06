BSW: Gekommen, um zu bleiben

In die Wahlarena der ARD am vergangenen Donnerstag musste er sich noch einklagen – ins Europaparlament wurde er nun gewählt. Der Spitzenkandidat des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Fabio De Masi, hat das gesteckte Ziel von fünf Prozent sehr wahrscheinlich erreicht. Für die Linke war er in Brüssel schon einmal Abgeordneter, jetzt also für das BSW. "Das ist ein riesengroßer Erfolg für unsere junge Partei", sagte er t-online. Das BSW hatte sich erst im Januar gegründet.

Doch auch wenn die Partei der Namensgeberin Sahra Wagenknecht die gesteckten Minimalziele erreichte, hatten einige Beobachter dem BSW mehr zugetraut. In den Sonntagsfragen oder auch in den Umfragen zu den anstehenden Wahlen in Ostdeutschland steht sie schließlich teilweise sogar bei um die zehn Prozent. Warum es bei der Europawahl dafür nicht gereicht hat, wird in der Partei mit dem generell geringerem Interesse der BSW-Wähler an Europa begründet.