Geht es mit der Ampel zu Ende? Die FDP spricht eine konkrete Warnung aus, die SPD kontert scharf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ampelspitzen wollen morgen gleich zweimal verhandeln

16.54 Uhr: Am Mittwoch soll es zwei Treffen zwischen Scholz, Habeck und Lindner geben, bestätigten Regierungskreise t-online. Am Morgen vor dem Kabinett soll zwischen 9 Uhr und 11 Uhr ein Gespräch stattfinden und dann anschließend am Nachmittag um 14 Uhr noch einmal.

In der Fraktion soll der Kanzler den Abgeordneten von intensiven Gesprächen berichtet haben. "Wir sind an einer Einigung interessiert", so Scholz. Allerdings gebe es auch ein paar Sachen, die für ihn "nicht verhandelbar" sind, etwa der soziale Zusammenhalt.

SPD erhöht Druck auf FDP: Lindner-Papier ist "Rolle rückwärts"

16.45 Uhr: Aus der Kanzlerpartei wird die Kritik am Wirtschaftswende-Papier von Finanzminister Christian Lindner (FDP) lauter. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Verena Hubertz, nannte das Dokument nun "in vielerlei Hinsicht eine Rolle rückwärts". Es sei keine sinnvolle Herangehensweise, Wirtschaftspolitik, Klimaschutz und Transformationsförderung abzuwickeln, sagte Hubertz zu t-online. Ein "wichtiger Baustein", um Deutschland zurück auf den Wachstumspfad zu bringen, seien gut bezahlte, tarifgebundene Arbeitsplätze. Mit klarer Botschaft an die Adresse der FDP sagte die SPD-Politikerin: "Deswegen brauchen wir das Tariftreuegesetz."

Das Tariftreuegesetz aus dem Haus von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll Firmen bei öffentlichen Aufträgen dazu anhalten, tarifliche Löhne zu bezahlen. Lindner hatte in seinem Papier den Gesetzentwurf infrage gestellt, obwohl das Vorhaben in der Ampel bereits geeint war. Das Tariftreuegesetz gilt als Kernanliegen der SPD.

Scholz hält Einigung in Ampel-Streit für möglich: "Klar ist: Es ginge"

15.03 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine Einigung der Ampelkoalition im festgefahrenen Streit über die Wirtschafts- und Haushaltspolitik für möglich. "Wenn man will, kann man sich einigen", sagte Scholz. In seinen vertraulichen Gesprächen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe er den Eindruck gewonnen: "Klar ist: Es ginge."

Der Kanzler fügte mit Blick auf eine koalitionsinterne Einigung hinzu: "Insofern ist die Frage nicht, ob man es überhaupt hinkriegen kann." Eine gemeinsame Linie sei möglich, "und da müssen jetzt alle arbeiten". Scholz rief die zerstrittenen Koalitionspartner zu Verantwortungsbewusstsein und Kompromissbereitschaft auf. In der Regierung müsse es nun darum gehen, "dass man sich dem Land verpflichtet fühlt, dass es nicht um Ideologie geht". Die Koalitionsspitzen hätten sich deshalb "intensive Zeit für Gespräche" genommen, und es seien noch weitere Gespräche nötig.

SPD-Fraktionschef Mützenich wirft Lindner "Kindereien" vor

14.45 Uhr: Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, hat FDP-Finanzminister Christian Lindner "Kindereien" vorgeworfen. Lindner verhalte sich "albern" und sei "wohl etwas verschnupft", weil er zum Industriegipfel von Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht eingeladen worden war. Eine solche Art von Politik sollte man hinter sich lassen, forderte der Fraktionschef.

Mützenich stärkte Scholz zudem demonstrativ den Rücken. Dieser habe sich in den vergangenen drei Jahren intensiv bemüht, die Ampel "trotz mancher Störelemente" funktionsfähig zu halten. Er wolle dem Kanzler weiterhin den Raum für diese "belastbare Zusammenarbeit" in der Ampel geben. Mützenich zeigte sich zugleich grundsätzlich bereit für weitere Verhandlungen mit der FDP. Scholz hatte sich am Dienstag erneut mit Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Krisengespräch getroffen. Details wurden nicht bekannt.

Lindner zu Grünen: "Nichtstun ist keine Lösung"