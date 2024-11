Internationale Reaktionen zum Ampel-Aus "Nicht die einzige kolossale Fehleinschätzung dieses Abends"

07.11.2024

Christian Lindner: Der FDP-Parteivorsitzende steht nach der Entlassung durch den Bundeskanzler vor einem Scherbenhaufen. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die FDP aus der Regierung entlassen. Die Ampel blinkt nur noch rot-grün. Diese Entscheidung löst international Fassungslosigkeit aus.

Nach Wochen des Ringens, der gegenseitigen Vorwürfe und Durchhalteparolen ist die Ampel-Regierung Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Mittwochabend der Geduldsfaden gerissen, so schildern es die t-online-Hauptstadtreporter in ihrem Hintergrundstück zu dem Drama zwischen FDP und dem Rest der Regierung. Jetzt stehen SPD und Grüne ohne ihren Koalitionspartner da und haben keine Mehrheit im Bundestag.

Eine Minderheitsregierung soll bis Mitte Januar Gesetzesvorhaben durchbringen – und hofft auf die Zusammenarbeit mit der Union. Doch wie realistisch und sinnvoll ist das in fragilen politischen Zeiten wie diesen? Die Reaktionen der internationalen Presse sprechen Bände: Europa scheint angesichts des Ampel-Zerwürfnisses verunsichert bis fassungslos.

Schweiz: "Neue Zürcher Zeitung"

"Olaf Scholz bleibt sich auch im Niedergang treu. Während der Kanzler den liberalen Finanzminister Christian Lindner am Mittwochabend bei seiner Pressekonferenz in Berlin als kleinkarierten und vertrauensunwürdigen Taktierer beschimpft und aus der Regierung wirft, klopft er sich selbst auf die Schultern. Es ist ein befremdliches Schauspiel. Zum Glück ist es bald vorbei. 'Deutschland ist ein starkes Land', behauptet Scholz. Es ist nicht die einzige kolossale Fehleinschätzung dieses Abends."

Italien: "Corriere della Sera"

"Und am Ende war es Olaf Scholz, der Christian Lindner feuerte. Als die Dinge entschieden waren, als die Falle für die Liberalen zuschnappte, als die Weichen für ihr Ausscheiden aus der Regierung gestellt waren, war es der Kanzler, der ihnen mit Stolz und Vorfreude das Vergnügen nahm, die Tür zuzuschlagen. Der Kanzler entließ seinen eigenen Finanzminister und beendete die Ampel-Regierung – die zweit kürzeste Regierung in der deutschen Geschichte. Immerhin schaffte es Scholz, diesen unrühmlichen Rekord nicht zu knacken.

Letztlich zahlt Scholz für seine Unfähigkeit, einem Experiment, das Deutschland modernisieren sollte, eine Identität und eine Richtung zu geben. Er hatte kein Glück, denn sofort brach der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen für Deutschland aus. Nun ist es an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Krise von Schloss Bellevue aus zu steuern – so wie es im italienischen Präsidentenpalast oft passierte. Deutschland scheint mit der Krise ein italienisches Schauspiel nachzuspielen, das hierzulande bisher noch niemand gespielt hat."

Belgien: "De Standaard"

"Just in dem Moment, in dem Donald Trump in den USA Wahlen gewinnt – was für Europa und Deutschland turbulente Zeiten bedeutet – steckt die deutsche Regierung in der Krise. Nach dem Treffen der drei Regierungsparteien am Mittwochabend erklärte ein wütender Bundeskanzler Olaf Scholz, dass eine Zusammenarbeit mit dem liberalen Finanzminister Christian Lindner nicht mehr möglich sei.

Scholz will – wie der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck – eine Politik betreiben, die Geld kostet. Er will Fördermittel vergeben, um die hohen Energiekosten zu senken, Arbeitsplätze zu retten, Investitionsprämien auszureichen und zu garantieren, dass die Ukraine nicht auf sich allein gestellt ist.

Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus war für Scholz ein zusätzlicher Grund, Geld für die Stärkung Deutschlands auszugeben. Er hatte Lindner vorgeschlagen, die Schuldenbremse zu lösen, um diese hohen Kosten zu finanzieren. Doch Lindner, der die deutsche Tradition eines ausgeglichenen Haushalts verteidigte, wollte dem nicht zustimmen. Lindner kehrte zu dem liberalen Konzept zurück, dass den Unternehmen so viel Freiheit wie möglich gegeben werden sollte, damit die Wirtschaft wachsen kann. Das ist eine andere Vision als die, die dem Koalitionsvertrag 2021 zugrunde lag."

Schweiz: "Tages-Anzeiger"