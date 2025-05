Nach der turbulenten Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler gab es am Dienstag erst einmal Glückwünsche. Der scheidende Kanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte seinem Nachfolger im Bundestag mit einem freundschaftlichen Händedruck. SPD-Chefin Saskia Esken verband ihren Glückwunsch mit einer Umarmung und zwei Wangenküssen. Schließlich werden die beiden in den kommenden Jahren in einer schwarz-roten Koalition zusammenarbeiten. Merz war am Dienstag erst im zweiten Wahlgang gewählt worden.