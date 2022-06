Die CDU-Politikerin hatte damals fĂŒr die Zeit nach Amtsende eine mehrmonatige Ruhephase und öffentliche Auszeit angekĂŒndigt. Zum russischen Angriff auf die Ukraine hatte sie sich in den vergangenen Monaten nur in wenigen schriftlichen Stellungnahmen geĂ€ußert.

"Keine EinschÀtzungen von der Seitenlinie"

Am vergangenen Mittwoch beendete Merkel ihre öffentliche ZurĂŒckhaltung und hielt die Laudatio beim Abschied des langjĂ€hrigen DGB-Chefs Reiner Hoffmann. Sie wolle als Bundeskanzlerin außer Dienst keine EinschĂ€tzungen von der Seitenlinie abgeben, sagte sie dabei. Doch zu sehr markiere Russlands Einmarsch einen eklatanten Bruch des Völkerrechts in der Geschichte Europas nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie unterstĂŒtze alle entsprechenden Anstrengungen der Bundesregierung , der EU , der USA , der Nato , der G7 und der Uno, "dass diesem barbarischen Angriffskrieg Russlands Einhalt geboten wird".

Merkel hatte in ihrer Amtszeit stets Wert darauf gelegt, den GesprĂ€chsfaden zu Putin nicht abreißen zu lassen. So wollte sie ein Fenster fĂŒr diplomatische Krisenlösungen offen halten. Im kleinen Kreis hatte sie keinen Zweifel ĂŒber ihre EinschĂ€tzung Putins als kalten, berechnenden Taktiker gelassen, von dem sie wusste, dass sie auch mit LĂŒgen zu rechnen hatte. Angesichts der deutschen AbhĂ€ngigkeit von russischen Energielieferungen wird Merkels Umgang mit der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Inzwischen hat SPD-Kanzler Olaf Scholz das Projekt gestoppt.

Nach dem Amt – Merkel nimmt sich Zeit fĂŒr sich

Schon Mitte Juli 2021 hatte Merkel bei der Verleihung der EhrendoktorwĂŒrde der Johns-Hopkins-UniversitĂ€t in Washington gesagt, sie wolle es nach Ende ihrer 16-jĂ€hrigen Amtszeit langsam angehen lassen. Sie wolle nachdenken, "was mich so eigentlich interessiert". Merkel war seit 2005 Bundeskanzlerin und bei der Bundestagswahl am 26. September nicht noch einmal angetreten.