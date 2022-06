FĂŒnf LĂ€nder in zwei Tagen: Mit seiner Blitzreise durch den Balkan wollte Olaf Scholz die GlaubwĂŒrdigkeit der EU in der Region retten. Doch nicht alles lief nach Plan.

Man kann Olaf Scholz vieles vorwerfen: eine schwierige Kommunikation etwa oder politisches Zaudern. Aber eines sicher nicht: mangelnde Effizienz bei Reisen. Am Freitagmorgen war der Bundeskanzler in aller FrĂŒhe zu einer zweitĂ€gigen Reise gestartet, die ihn in nur 35 Stunden in fĂŒnf LĂ€nder fĂŒhrte: Kosovo, Serbien, Griechenland, Nordmazedonien und Bulgarien. Diese Form von diplomatischem Speeddating ist typisch fĂŒr Scholz. Mit einem Ă€hnlich straffen Programm war er unlĂ€ngst in Afrika unterwegs.