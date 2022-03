LIVEGeneraldebatte im Bundestag

Chrupalla attackiert Merz: "Würde ihm meine Kinder nicht anvertrauen"

23.03.2022, 09:51 Uhr | dpa, t-online, lw

Das Kanzleramt hat weniger Ausgaben und mehr Einnahmen zu verzeichnen, die Politik der Bundesregierung steht auf dem Prüfstand. Darüber debattiert der Bundestag am Mittwoch. Verfolgen Sie die Sitzung live bei t-online. (Quelle: Bundestag)

Die Weltlage ist angespannt, in der Generaldebatte im Bundestag hat CDU-Chef Merz die Ampelregierung scharf kritisiert. Kanzler Scholz hat erneut an Kremlchef Putin appelliert. Verfolgen Sie die Sitzung jetzt live.

Der Bundestag berät in einer dreistündigen Generaldebatte über den Etat des Kanzleramts. Sie gilt als Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Parlament, die am Dienstag begonnen haben. Im Fokus der Ansprachen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) standen der Ukraine-Krieg und seine Folgen.



Nach der Generaldebatte berät der Bundestag auch über die Etats des Auswärtigen Amts, des Verteidigungs- und des Entwicklungsministeriums. Wegen der Bundestagswahl im Herbst kommt der Haushalt für 2022 mehrere Monate später als üblich ins Parlament.



Lesen Sie hier die wichtigsten Aussagen der Debatte nach:

10.14 Uhr: Nun hat Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken, das Wort. Er hat die Bundesregierung scharf kritisiert: "Die Krisen dieser Wochen überfordern Sie, meine Damen und Herren." Die 100 Tage Ampel seien "ein Maß an Ernüchterung bisher". "Sie sind eine Belastungskoalition."

10.04 Uhr: Chrupalla hat CDU-Chef Friedrich Merz scharf kritisiert: "Ich würde ihm meine Kinder nicht anvertrauen", sagte der AfD-Politiker.



Tino Chrupalla im Bundestag (Archivbild): Der AfD-Bundessprecher kritisiert CDU-Chef Friedrich Merz. (Quelle: Political-Moments/imago images)



9.50 Uhr: Scholz hat der Unionsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz eine Einbindung in die Diskussion über Entscheidungen zur besseren Ausstattung der Bundeswehr zugesagt. "Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir für unser Land tun", so der Kanzler. Nun hat der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla das Wort.

9.47 Uhr: Scholz hat Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine umfassende Unterstützung zugesichert. "Noch ist völlig unklar, wie viele Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine bei uns Zuflucht suchen werden. Wir wissen nur: Es werden viele sein", so der Kanzler. "Die Flüchtlinge sind hier bei uns willkommen." Deutschland werde helfen, die Bundesregierung sei dafür auch zu zusätzlichen Maßnahmen bereit.

Scholz sprach von kaum auszuhaltenden Bildern zerstörter Wohnungen, zerbombter Krankenhäuser und belagerter Städte in der Ukraine – und von Frauen und Kindern, die vor den Bomben, Panzern und Raketen des russischen Präsidenten Wladimir Putin fliehen. Scholz dankte für "eine überwältigende Welle des Mitgefühls und der Solidarität". Zehntausende hätten nicht nur ihre Herzen geöffnet, sondern auch Häuser und Wohnungen. Vor allem Polen, Tschechien, die Slowakei, Moldau, Rumänien und Ungarn leisteten hierbei Außerordentliches.

Der Kanzler bekräftigte, dass Bund und Länder bis zum 7. April offene Fragen zur Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland klären wollten. "Es ist die Pflicht und Schuldigkeit aller – Bund, Länder und Gemeinden – im Sinne der Sache zusammenzuarbeiten, anstatt erst einmal lange über Verantwortlichkeiten zu debattieren."

Olaf Scholz im Bundestag: Der Kanzler hat sich zum Ukraine-Krieg geäußert. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



9.38 Uhr: Scholz hat ein sofortiges Ende des Ukraine-Kriegs angemahnt. "Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort." Er habe in den vergangenen Tagen lange und intensiv auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin gesprochen. "Putin muss die Wahrheit hören", sagte Scholz. Mit dem Krieg werde nicht nur die Ukraine zerstört, sondern auch die Zukunft Russlands.

Scholz versicherte: "Wir werden nichts unversucht lassen, bis wieder Frieden herrscht auf unserem Kontinent." Ob die laufenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zum Erfolg führen, könne niemand sagen. Klar sei, dass über die Ukraine die Ukrainerinnen und Ukrainer verhandelten – "und niemand sonst". Was Deutschland zur Unterstützung der Ukraine bei der Suche nach einer politischen Lösung beitragen könne, "das werden wir tun".

9.35 Uhr: Scholz hat der Ukraine die Solidarität Deutschlands zugesagt, zugleich aber erneut eine scharfe Grenze zu einer Verwicklung der Nato in den Krieg mit Russland gezogen. "Präsident Selenskyj, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen", sagte der SPD-Politiker.

Deutschland liefere seit Beginn des Kriegs Waffen und Ausrüstung, gemeinsam mit den Partnern habe man Sanktionen verhängt, die ihresgleichen suchten. Diese zeigten Wirkung und würden auch ständig nachgeschärft, sagte Scholz.

Er höre die Stimmen derjenigen, die eine Flugverbotszone oder Nato-Friedenstruppen in der Ukraine forderten, betonte der Kanzler. Aber: "So schwer es fällt – wir werden dem nicht nachgeben." Es müsse dabei bleiben, dass es keine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland geben dürfe. "Die Nato wird nicht Kriegspartei", so Scholz.

9.30 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Ansprache bekräftigt, ein Stopp des Imports russischen Öls könne nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Aber: "Wir werden diese Abhängigkeit beenden, so schnell es irgendwie geht", sagte Scholz. Bei überhasteten Schritten aber drohe Deutschland eine Rezession. Die Sanktionen dürften die EU nicht härter treffen als die russische Führung. Im Übrigen würden die Sanktionen gegen Russland täglich nachgeschärft, viele Auswirkungen zeigten sich aber erst nach Wochen.

Friedrich Merz: Der Oppositionsführer hat die Ampelregierung für ihren Umgang mit dem Ukraine-Krieg kritisiert. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



9.28 Uhr: Merz hat der Ampelkoalition Bedingungen für eine Zustimmung von CDU und CSU zur geplanten Grundgesetzänderung zur besseren Ausstattung der Bundeswehr genannt. Die Unionsfraktion sei nicht die Ersatzbank für die Bundesregierung, von der sich die Regierung beliebig Ersatzspieler holen könne, hielt Merz der Ampelregierung vor. Dies gelte nicht nur für die Bundeswehr-Pläne, sondern etwa auch für die Impfpflicht.

Unter anderem verlangte Merz in einem Sechs-Punkte-Katalog, dass die Bundesregierung daran festhalte, wie von Scholz angekündigt, dauerhaft mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Er schlug ein gesondertes Gesetz über die Fähigkeiten und die Finanzierung der Bundeswehr vor.

Die Zwei-Prozent-Regel müsse auch nach der Ausschöpfung des angekündigten 100 Milliarden Euro starken Sondervermögens für die Bundeswehr gelten – und zwar im Kernhaushalt, sagte Merz. Die Union wolle zudem vor der Verabschiedung wissen, welche Anschaffungen für die Bundeswehr aus den 100 Milliarden Euro finanziert werden sollten. CDU/CSU wollten zudem über ein sogenanntes Begleitgremium dauerhaft über die Umsetzung mitentscheiden. Außerdem verlangte Merz, in dem Gesetz über das Sondervermögen einen Tilgungsplan zu hinterlegen sowie das Beschaffungswesen der Bundeswehr zu ändern.

9.05 Uhr: Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Ampelkoalition vorgehalten, nicht ausreichend auf den russischen Krieg gegen die Ukraine zu reagieren. Kanzler Scholz habe angesichts des Kriegs in der Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen, sagte der CDU-Vorsitzende, der im Bundestag auch Oppositionsführer ist. Er und die Unionsfraktion hätten aber etwa bei der Einbringungsrede von Finanzminister Christian Lindner von dieser Zeitenwende nicht wirklich viel bemerkt. Die Regierung gehe von Grundannahmen aus, von denen man schon heute wisse, dass sie nicht stimmten.