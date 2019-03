Tief "Bennet" bedroht Karneval

Rosenmontagszug in Düsseldorf wird verschoben

03.03.2019, 18:34 Uhr | dpa

Die Rosenmontagszüge in den Karnevalshochburgen sind bedroht. Der Grund: Sturmtief "Bennet". Mainz und Köln wollen ihm die Stirn bieten. In Düsseldorf stand sogar die Absage in Raum.

In den Karnevalshochburgen am Rhein müssen sich die Narren bei den Rosenmontagszügen diesmal auf Einschränkungen einstellen. Köln und Mainz wollen sich vom drohenden Sturmtief "Bennet" den Spaß nicht verderben lassen, specken aber aus Sicherheitsgründen bei ihren Umzügen ab. Die Millionenstadt Köln will auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen verzichten, wie das Kölner Festkomitee und die Stadt ankündigten. Auch der Mainzer Carneval-Verein entschied am Sonntag, den Umzug nicht abzublasen. Man werde aber ganz ohne Pferde auskommen müssen.



Der Rosenmontagszug in Düsseldorf findet trotz des angekündigten Sturms statt – allerdings mit etwas Verspätung. Diese Entscheidung teilte ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval am Sonntagabend mit. Eigentlich sollte der Umzug um 11.50 Uhr anrollen, nun weiche man auf 13.30 Uhr aus. Es deute alles darauf hin, dass das Sturmtief "Bennet" dann über Düsseldorf hinweggezogen sein werde. "Somit können die Vorgaben und Absprachen des Sicherheitskonzepts erfüllt werden."

Der Deutsche Wetterdienst erwartet vor allem am Vormittag, dass das Sturmtief breit über NRW hinwegfegt – mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Köln, Düsseldorf sowie Teile des Ruhrgebiets würden wohl nicht ausgespart, sagte Meteorologe Malte Witt. Nachmittags könnten sich die Böen dann aber etwas abschwächen.

Die Rosenmontagszüge bilden den Höhepunkt des Straßenkarneval, seit Monaten laufen die Vorbereitungen. 2016 war der Umzug in Düsseldorf einem Sturm zum Opfer gefallen. In Köln gibt es keine so feste Marke. Auch andere Städte hatten 2016 verzichtet, darunter die Narrenhochburg Mainz.

Wind hat in Köln weniger Angriffsfläche

Diesmal bietet die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt dem Tief aber die Stirn. Pünktlich ab 11.11 Uhr soll es vor rund 500.000 erwarteten Zuschauern losgehen, allerdings ohne Pferde. Auch der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, mit Vertretern der Stadt und Meteorologen ausgiebig beraten.

In der Domstadt – der Kölner Rosenmontagszug ist bundesweit der größte – will man nach einem abgestuften Sicherheitskonzept vorgehen. Die Tribünen werden zum Start ab 10 Uhr geöffnet sein, aber sicherheitshalber ohne Seitenverkleidungen. Trotz Sturm gelte die Devise: "Dennoch müssen wir den "Zoch" nach jetzigem Stand nicht komplett absagen", betonte Alexander Dieper, Zugleiter des Kölner Rosenmontagszugs. Allerdings stand der Kölner Beschluss unter Vorbehalt. Eine Notbremse galt als nicht ausgeschlossen, falls sich die Witterungsbedingungen deutlich verschlechtern sollten.

Eine Sprecherin des Kölner Festkomitees erläuterte der Deutschen Presse-Agentur, dass Köln so verbaut und die Straßen eng seien, erweise sich nun als Vorteil. Der Wind habe weniger Angriffsfläche. Dagegen soll der Rosenmontagszug in Düsseldorf auch über mehrere große Alleen führen, wie Suchand schilderte. Zudem sei die Konstruktion der Wagen in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt "sehr luftig" und filigran - und diese damit anfälliger für Böen als die massiver gebauten Kölner Mottowagen.

Zumindest am Sonntag war in Köln unbeschwerter Frohsinn möglich: Bei nur vorübergehendem Nieselregen und leichtem Wind setzte sich ab 11.11 Uhr ein großer traditioneller Karnevalsumzug in Gang. Die "Schull- un Veedelszöch" mit rund 7.000 Schülern, Lehrern und Jecken aus den Stadtvierteln gelten auch als Generalprobe für den Rosenmontagszug durch die Domstadt, weil die Teilnehmer teils identische Wege einschlagen.





Überschattet wurde das ausgelassene Treiben in Köln von einem tödlichen Unfall: Ein 25 Jahre alter Kostümierter wurde aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Sonntag von einer Straßenbahn überrollt. In Oberhausen wurden beim Brand eines Karnevalswagens am Samstag sechs Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.entscheidet noch, ob es dort überhaupt losgehen kann.