Kanzlerin Merkel warnt vor Fahrlässigkeit: "Die Lage ist fragil"

09.04.2020, 16:18 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online.de

Bis in den Nachmittag tagte die Kanzlerin mit dem Corona-Kabinett. Anschließend richtete sie sich an die Presse – mit einer klaren Warnung. Alle Infos im Newsblog.

Weltweit sind schon mehr als eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert, Zehntausende sind gestorben. Die Staaten reagieren sehr unterschiedlich auf die Gefahr: In einigen europäischen Ländern wurden bereits Lockerungen der rigorosen Maßnahmen im Kampf gegen Corona verkündet, in Deutschland wird erst nach Ostern über eine Exit-Strategie beraten.

Angela Merkel hat davor gewarnt, sich vorzeitig in Sicherheit zu wiegen. Obwohl die Kurve der Infektionszahlen abflache, sei es wichtig, konzentriert zu bleiben: "Die Lage ist fragil", sagte sie. Die Kanzlerin appellierte an die Bevölkerung, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten – auch während der Ostertage: ""Fürsorge für die Nächsten bedeutet Abstand", so Merkel.

Die Zahlen der Coronavirus-Infizierten seien "Anlass zu vorsichtiger Hoffnung", sagte Merkel weiter. Trotzdem gehe sie nicht davon aus, dass die Coronavirus-Krise bald ausgestanden sei. Sie nehme an, dass "wir noch lange mit und in der Pandemie leben müssen".

Bei der Diskussion um die Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen will sich Merkel auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Dabei sei eine Studie der Nationalen Akademie der Wissenschaften besonders wichtig, die am Montag erscheine. Am Mittwoch werde sie sich dann mit Bund und Ländern beraten.

Die hygienischen Vorsichtsmaßnahmen, wie beispielsweise der Verzicht aufs Händeschütteln und das Einhalten von Abstandsregeln, würden aber mit Sicherheit noch einige Zeit bestehen bleiben, sagte Merkel. bis ein Impfstoff oder ein wirksames Medikament gefunden wurde. Was genau das dauerhaft bedeute, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

RKI-Chef: Tödlichkeit von Covid-19 in Deutschland nimmt zu

Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts, hat davor gewarnt, vorzeitige Schlüsse aus den Infektionszahlen zu ziehen. Schwankungen seien möglich, langfristige Entwicklungen könne man aber noch nicht ableiten. Der Anteil der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sei erwartungsgemäß gestiegen, sagte Wieler weiter. Dieser liege jetzt bei 1,9 Prozent. Das liege daran, dass immer mehr ältere Menschen erkranken würden, zum Beispiel auch durch Infektionsketten in Altersheimen.

Zudem kündigte Wieler an, dass das RKI drei Studien plant, um herauszufinden, wie viele Menschen in Deutschland bereits durch eine überstandene Infizierung immun sein könnten. Dazu sollen Blutproben auf Antikörper getestet werden. Diese Blutproben sollen aus Blutspenden, von Testpersonen aus Coronavirus-Ausbruchsgebieten sowie einer Stichprobe aus ganz Deutschland genommen werden. Sie soll auch neue Erkenntnisse darüber bringen, wie hoch die Letalität des Virus tatsächlich ist.

Spahn: Abstandsregeln bleiben über viele Monate

Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verfügten Regeln wie etwa ein Mindestabstand von eineinhalb Metern untereinander und ein Verzicht aufs Händeschütteln werden laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch für eine längere Zeit gelten. "Das wird definitiv etwas sein, was uns im Alltag noch über viele, viele Monate begleitet", sagt Spahn.

Der Gesundheitsminister mahnt dazu, die Kontaktbeschränkungen auch über Ostern "konsequent durchzuhalten", auch wenn dies bei schönem Wetter schwerfalle. Nur dann könne aus der Abschwächung der Infektionsrate ein verlässlicher Trend werden, der es erlaube, über eine schrittweise Lockerung der verfügten Einschränkungen zu sprechen, sagt der CDU-Politiker.

Merkel will sich am Nachmittag äußern

Nach der heutigen Sitzung des Corona-Kabinetts will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel um 15.30 Uhr im Kanzleramt äußern. Worüber genau die Kanzlerin sprechen wird, war noch nicht bekannt.

Angela Merkel: Nach der Sitzung des Corona-Kabinetts will Angela Merkel erneut vor die Öffentlichkeit treten, um ein Statement abzugeben.

Menschenrechts-Institut warnt vor Diskriminierung in Corona-Krise

Das Deutsche Institut für Menschenrechte warnt vor einer Benachteiligung älterer und behinderter Menschen in der Corona-Krise. "Restriktionen zur Eindämmung des Coronavirus dürfen Menschen mit Behinderungen nicht diskriminieren oder besonderen Risiken aussetzen", erklärte Direktorin Beate Rudolf. Zudem müssten die Rechte älterer Menschen besser geschützt werden.

Rudolf begrüßte die Empfehlung des Ethikrates, dass das Alter in Notsituationen in Krankenhäusern kein Kriterium bei der Entscheidung über eine medizinische Versorgung sein dürfe. Bedenken äußerte sie aber mit Blick auf den Vorschlag, medizinische Fachgesellschaften sollten Regeln zur Abwägung vorgeben. "Ethisch hoch brisante Fragen dürfen nicht allein von den Fachgesellschaften beantwortet werden." Vielmehr sei eine breite Diskussion erforderlich. "Es muss sichergestellt werden, dass diskriminierende Vorstellungen von alten oder behinderten Menschen auch nicht indirekt in eine Entscheidung einfließen", so Rudolf.

Söder: Gesundheitssystem muss nach Corona reformiert werden

Nach den Erfahrungen aus der Corona-Krise hält CSU-Chef Markus Söder eine grundlegende Reform des deutschen Gesundheitswesens für unverzichtbar. Zwar glaube er, dass das deutsche Gesundheitssystem viel besser vorbereitet war als viele andere in der Welt. "Aber wir müssen nun noch einen deutlichen Zahn zulegen", sagte der bayerische Ministerpräsident in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München.

Deutschland brauche eine Notfall-Versorgung, wenn es um Medikamente, Material und Produktionskapazitäten im eigenen Land gehe sowie eine bessere Bezahlung im gesamten Medizinsektor, betonte Söder. "Dazu gehört auch eine bessere Krankenhausfinanzierung, um für Notfälle und Intensivmedizin besser ausgestattet zu werden."

Hendrik Streeck: Die Studie von dem Virologen und seinem Team könnte das Vorgehen gegen das Coronavirus wesentlich beeinflussen.

Virologen halten Lockerung der Corona-Maßnahmen für möglich

Der Virologe Hendrik Streeck hat die Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts "Covid19 Case-Cluster-Study" vorgestellt, die auch als Heinsberg-Studie bekannt ist. Die Ergebnisse stimmen die Forscher vorsichtig optimistisch. Nähere Details lesen Sie hier.

Peter Altmaier: Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie möchte vor Oster nicht über die Aufhebung der Corona-Maßnahmen diskutieren.

Boris Johnson soll es besser gehen

Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson bessert sich nach Angaben seiner Regierung. Johnson habe sich aufsetzen und mit dem medizinischen Personal sprechen können, sagt Kulturminister Oliver Dowden dem BBC-Fernsehen. "Ich glaube, es läuft besser für ihn." Der mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Johnson sei weiter auf der Intensivstation.

Razzia auf "Ruby Princess": Kreuzfahrtschiff löste Infektionswelle in Australien aus

Die australische Polizei hat im Zusammenhang mit dem möglichen Einschleppen des Coronavirus das Kreuzfahrtschiff "Ruby Princess" durchsucht und unter anderem die Blackbox beschlagnahmt. Mit diesen Ermittlungen solle Klarheit darüber geschaffen werden, wie am 19. März fast 2700 Passagiere in Sydney ohne gründliche Gesundheitschecks oder Isolation von Bord gehen konnten, sagte Mick Fuller, der Polizeichef des Bundesstaates New South Wales. Gesundheitsbehörden sehen in diesem Vorgang die größte Quelle von Infektionen in Australien mit dem Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Konkret vermuten die Behörden einen Zusammenhang zwischen der "Ruby Princess" und mehr als 600 Covid-19-Fällen sowie 15 Toten, darunter auch Passagieren. Zwischen der Regierung Australiens und der des Bundesstaates hat dies zu einem Streit über die Verantwortung für das Debakel geführt. Es werde aber auch geprüft, ob die Schiffsbesatzung transparent über die Lage an Bord berichtet habe, hatte Fuller am Wochenende gesagt. Dafür werde die Kommunikationskette überprüft, sagte er.

Das Schiff hatte am 8. März nach elf Tagen auf See in Sydney angelegt. Die Passagiere durften Tage später dann von Bord gehen – trotz Berichten, dass zuvor mehr als 100 von ihnen während einer Kreuzfahrt um Neuseeland erkrankt seien. In Australien stammen etwa 25 Prozent der bisher mehr als 5.500 bestätigten Coronavirus-Fälle sowie ein Viertel der bisher 30 Toten von Kreuzfahrtschiffen.

Italien denkt über Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hält eine Lockerung von Verboten im Kampf gegen die Pandemie bald für möglich. Einige der Maßnahmen könnten bis Ende April heruntergefahren werden, wenn Wissenschaftler eine Verlangsamung der Virusausbreitung bestätigten, sagt Conte in einem BBC-Interview. "Wir müssen Bereiche aussuchen, die ihre Aktivität wieder hochfahren können." Italien müsse aber vorsichtig bleiben. Bei den am 9. März erlassenen landesweiten Ausgangsbeschränkungen seien nur schrittweise Erleichterungen denkbar.

Bundeswirtschaftsminister warnt vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Auflagen

Die Osterfeiertage sind nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier entscheidend für das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Es gebe im Augenblick zwar erste positive Nachrichten, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Aber es ist viel zu früh, um in Selbstgewissheit und Selbstzufriedenheit zu verfallen." Über Ostern müssten die Maßnahmen weiter diszipliniert und mit viel Verantwortungsgefühl umgesetzt werden. "Und erst nach Ostern wird man wissen, ob und wann man mit diesen Lockerungen beginnen kann", fügt er mit Blick auf den diskutierten Abbau von Beschränkungen hinzu.

Laschet schlägt Lockerungen der Corona-Maßnahmen vor – unter einer Bedingung

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat ein Kriterium für eine mögliche Öffnung des Corona-Lockdowns genannt. "Sind die Regeln für den richtigen Abstand einhaltbar und gibt es dafür auch die richtigen Schutzmaßnahmen? Wenn das der Fall ist, kann man den flexiblen Einstieg wagen", sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". "Wir müssen die Menschen gezielter als durch pauschales Schließen schützen", sagte er mit Blick auf die einschneidenden Beschränkungen im Alltagsleben.

Vor dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwoch sagte er: "Wir brauchen einen klaren Fahrplan, durch den das öffentliche und wirtschaftliche Leben wieder ins Laufen kommt."

Mit Blick auf den Einzelhandel betonte Laschet, dass der Zustand, dass viele Geschäfte geschlossen sind, "nicht viel länger andauern darf, wenn wir keine Massenpleite und eine folgende neue Massenarbeitslosigkeit erleben wollen". Auch zur Autoindustrie äußerte er sich. Die Produktion sei dort teils auch eingestellt worden, weil Autohäuser geschlossen wurden. "Hier könnte man auch unter Einhaltung der Abstandsregeln Kunden in die Geschäfte lassen." Dies könne ein Anreiz für die Industrie sein, wieder zu produzieren.

Neue Regelung ab Freitag: Einreisende müssen für 14 Tage in Quarantäne

Ab Freitag gilt in Deutschland eine verpflichtende Quarantäne von zwei Wochen für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln drohen Bußgelder in Höhe von 150 Euro bis 25.000 Euro, kündigte das Bundesinnenministerium in Berlin an. Bund und Länder hätten sich auf eine Musterverordnung geeinigt, die bundesweit einheitliche Maßstäbe festsetzt und die bereits zum Osterverkehr gelten soll.

Demnach müssen Ausländer und zurückkehrende Bundesbürger zunächst in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gehen, um abzuklären, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Dies gilt für jeden, der einen "mehrtägigen Auslandsaufenthalt" hinter sich hat.

"Die Maßnahmen haben das Ziel, die Infektionsketten im grenzüberschreitenden Verkehr möglichst zu unterbrechen und damit die weitere Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen", erklärte das Bundesinnenministerium.

Ausnahmen von der Quarantäne-Pflicht sollen für Berufspendler, Geschäftsreisende mit dringenden Terminen, den Güterverkehr und Transitreisende gelten.

Bund und Länder einigten sich auch auf einen Katalog von Bußgeldern, mit denen Verstöße gegen die Quarantänepflicht geahndet werden sollen. Sie reichen von 150 Euro bis hin zu 25.000 Euro. Die höchsten Gelder gelten für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern fälschlicherweise Bescheinigungen ausstellen, mit denen sie von der Quarantänepflicht ausgenommen werden sollen.

Donald Trump: Der US-Präsident kann es nicht erwarten, dass die Corona-Krise überwunden ist.

Trump würde USA am liebsten mit "großem Knall" wieder öffnen

US-Präsident Donald Trump kann es nicht erwarten, dass die Corona-Krise überwunden ist. Allerdings müsse die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen dafür wohl erst einmal zurückgehen, machte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus deutlich. Er sprach von der Möglichkeit, dass das Land phasenweise zur Normalität zurückkehren könnte. Es könnte auch in weniger betroffenen Regionen schneller gehen als anderswo. Eigentlich wäre es schön, das Land "mit einem großen Knall" wieder zu öffnen, sagte Trump. Ein Datum für eine Rückkehr zum Normalbetrieb wollte er nicht nennen.

In den USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2.000 Menschen gestorben. Insgesamt belief sich die Zahl der Toten in dem Land auf 14.817, wie kurz nach Mitternacht am Donnerstag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. Den Angaben nach wurden bereits rund 430.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Göttinger Forscher: Kontaktsperre könnte in zehn Tagen gelockert werden

Laut einer Simulation von Forschern des Göttinger Max-Planck-Instituts haben die seit dreieinhalb Wochen geltenden Kontaktsperren einen entscheidenden Beitrag bei der Eindämmung des Coronavirus gebracht. "Wir sehen eine klare Wirkung der Kontaktsperre vom 22. März und den Beitrag von jeder einzelnen Person", wird Forscherin Viola Priesemann in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Simulation zufolge habe die Kontaktsperre die exponentielle Ausbreitung des Virus "gebrochen". Zuvor beschlossene Maßnahmen wie die Schließung von Schulen oder Restaurants und die Absage von Großveranstaltungen hätten dazu allein nicht gereicht, heißt es weiter.

Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland (Stand: 7. April 2020; Quelle: Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation).

Die Simulation zeige, dass die Bundesbürger "soziale Kontakte noch etwa zwei Wochen auf ein Minimum beschränken" müssten. Ferner heißt es, dass die Fallzahlen in "etwa zehn Tagen" so gering sein sollten, dass "die Kontaktsperre gelockert werden könnte."

Auch wenn Priesemann lobt, die Gesellschaft könne "wirklich stolz darauf sein, dass sie diese Wende geschafft hat", weisen die Forscher explizit darauf hin, dass die Entwicklung zwar ermutigend, aber keine Entwarnung sei. Mehr Informationen zur Studie des Max-Planck-Instituts finden Sie hier.

EU-Krisenhilfen: Eurogruppe nimmt neuen Anlauf für Rettungspaket

Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise versuchen die EU-Staaten am Donnerstag erneut, ein milliardenschweres Rettungspaket für Arbeitnehmer, Firmen und verschuldete Staaten zu schnüren. Die Finanzminister der 19 Eurostaaten beraten (ab 17.00 Uhr) zusammen mit ihren Kollegen aus den übrigen EU-Staaten, um letzte Hürden abzuräumen.

Lehrerverband: Kein "Unterrichts-Vollstart" nach den Osterferien

Eine Rückkehr zum normalen Unterricht an den Schulen direkt nach den Osterferien wird es nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbandes nicht geben. Alles hänge von der medizinisch-virologischen Lageeinschätzung und den Maßnahmen ab, die am kommenden Mittwoch von den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen und verkündet würden, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin mir aber sicher, dass es nach den Osterferien keinen Unterrichts-Vollstart an den Schulen geben wird."

Spahn skizziert schrittweise Normalisierung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt Unternehmen als Bedingung für eine Rückkehr in das Arbeitsleben, "dass man die Fabrik oder das Geschäft sicher für Mitarbeiter und Kunden organisieren kann". Unternehmen oder Branchen, die nachweisen könnten, dass sie die Hygiene- oder Abstandsregeln sicherstellten, könnten leichter zurück in den Alltag, sagt er dem "Handelsblatt". Überall, wo Menschen sich privat nahe kämen wie etwa bei Großveranstaltungen oder in Clubs werde es noch eine längere Zeit dauern, "bis wieder Normalität einkehrt".

Oxfam: Halbe Milliarde Menschen zusätzlich von Armut bedroht

Rund eine halbe Milliarden Menschen könnten im Zuge der Corona-Krise nach Einschätzung von Oxfam in Armut stürzen. "Die Wirtschaftskrise, die sich rasch entfaltet, ist schwerer als die globale Finanzkrise von 2008", heißt es in einem Bericht der Hilfsorganisation.

Schätzungen zeigten, dass die weltweite Armut erstmals seit 1900 zunehmen könnte. Im schlimmsten Fall würde die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben und mit 1,90 Dollar am Tag oder weniger auskommen müssten, um 434 Millionen auf 922 Millionen zunehmen. Die Zahl derjenigen, die weniger als 5,50 Dollar am Tag zur Verfügung hätten, würde um 548 Millionen auf fast vier Milliarden steigen.

WHO-Chef Tedros wehrt sich gegen Kritik des US-Präsidenten

Nach der heftigen Kritik von Donald Trump am Umgang der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Coronavirus-Pandemie hat sich deren Chef gegen die Aussagen des US-Präsidenten gewehrt und eine "Politisierung des Virus" zurückgewiesen. "Wir sollten keine Zeit damit verschwenden, mit dem Finger auf andere zu zeigen", sagte der WHO-Vorsitzende Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Auch UN-Generalsekretär António Guterres sprach sich für Solidarität statt Schuldzuweisungen aus.

WHO-Chef Tedros drang darauf, dass sich "alle politischen Parteien darauf konzentrieren, ihr Volk zu retten". Diese sollten das Virus nicht politisieren, wenn sie "nicht noch mehr Leichensäcke wollen", sagte er bei einer Online-Pressekonferenz. "Wenn es Risse auf nationaler und globaler Ebene gibt, dann hat das Virus Erfolg", warnte Tedros. Die Aussagen werden allgemein als Antwort auf Trumps Drohung gewertet, die Beitragszahlungen an die WHO einzustellen.

Richterbund fordert deutliche Ausweitung von Online-Gerichtsverfahren

Der Deutsche Richterbund fordert als Lehre aus der Corona-Krise eine deutliche Ausweitung der Gerichtsverfahren per Internet. Bund und Länder sollten die Krise zum Anlass "für einen Digitalisierungsschub in der Justiz nehmen", sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). So führten beispielsweise die gesetzlichen Regelungen für Videoübertragungen in Zivilprozessen bisher eher ein "Nischendasein", auch weil es in vielen Gerichtssälen an der erforderlichen Technik fehle.

Corona-Krise könnte zu Mangel an Kondomen führen

Die Corona-Krise könnte zu einem deutlichen Mangel an Kondomen führen. Der weltweit führende Hersteller Karex aus Malaysia musst wegen der Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem südostasiatischen Land im Zuge der Krise seine Produktion deutlich herunterfahren. Zwischen Mitte März und Mitte April werde die Firma 200 Millionen weniger Präservative produzieren als normalerweise, sagte Firmenchef Goh Miah Kiat. Von Karex stammt jedes fünfte Kondom weltweit. In Malaysia gelten seit vergangenem Monat strikte Ausgangsbeschränkungen.

Kreuzfahrtschiff mit Coronavirus-Patienten darf in Uruguay anlegen

Ein seit zwei Wochen vor der uruguayischen Küste liegendes Kreuzfahrtschiff mit Coronavirus-Patienten an Bord hat die Erlaubnis zum Anliegen in Montevideo erhalten. Die "Greg Mortimer" darf am Freitag in den Hafen der Hauptstadt einlaufen, wie die uruguayischen Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Passagiere des australischen Expeditionsschiffs sollten in Bussen direkt zum Flughafen gebracht und dann ausgeflogen werden, hieß es.

Studie: Katzen können sich mit Covid-19 infizieren – Hunde eher nicht

Katzen können sich einer Studie zufolge mit dem neuartigen Coronavirus infizieren. Ebenso gilt dies für Frettchen, heißt es in der vom Wissenschaftsmagazin "Science" veröffentlichten Untersuchung. Bei Hunden, Schweinen, Hühnern und Enten sei es dagegen eher unwahrscheinlich, dass sie sich ansteckten.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO nimmt den Bericht zum Anlass, die Rolle von Haustieren in der Coronavirus-Pandemie genauer zu prüfen. "Wir glauben nicht, dass sie eine Rolle bei der Übertragung spielen, aber wir denken, dass sie durch eine infizierte Person infiziert werden könnten", sagte die WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkhove basierend auf den bisherigen Erkenntnissen.

Dobrindt: Ja zu EU-Hilfe – Nein zu Corona-Bonds

Die CSU hat sich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie für europäische Hilfsprogramme und gegen gemeinsame Anleihen – sogenannte Corona-Bonds – ausgesprochen. "Europa ist ein Solidaritätsversprechen – gerade auch in Krisenzeiten", sagte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. "Wir kämpfen deshalb in Europa gemeinsam gegen Corona und stehen für Solidarität mit unsern europäischen Nachbarn, indem wir füreinander einstehen ohne uns gegenseitig zu überfordern", fügte er hinzu.

Von der Pandemie betroffene EU-Länder sollten über den Eurorettungsschirms ESM, die Europäische Investitionsbank und den EU-Solidaritätsfonds bei der Bewältigung der Corona-Krise gezielt unterstützt werden. Die Staaten der Eurogruppe sollten sich dennoch "nicht gemeinsam verschulden".

Leichter Anstieg bei Neuinfektionen in China

China verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Am Mittwoch seien 63 neue Fälle registriert worden, einer mehr als am Vortag, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Bei 61 der neuen Fälle handle es sich um Reisende, die aus Übersee nach China gekommen seien. Das sei der höchste Wert seit dem 25. März. Insgesamt seien nunmehr 81.865 Corona-Fälle in Festland-China bestätigt worden.

DGB mahnt zu Vorsicht bei Wiederhochfahren der Wirtschaft

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mahnt zu Vorsicht beim Wiederhochfahren der Wirtschaft in der Corona-Krise. Dies müsse in einer Weise geschehen, die eine neue starke Ausbreitung des Virus vermeide, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten müsse an erster Stelle stehen.

Körzell sieht trotz der extremen wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise auch Licht am Ende des Tunnels. Er verwies darauf, dass die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für das kommende Jahr eine deutliche Erholung der deutschen Wirtschaft erwarten. "Das macht Hoffnung", sagte der Gewerkschafter.

Berichte: Bund fördert heimische Maskenproduktion mit 40 Millionen Euro

Die Bundesregierung will deutsche Hersteller von medizinischen Schutzmasken gegen das Coronavirus Medienberichten zufolge mit 40 Millionen Euro fördern. Das geht nach Angaben von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vom Mittwoch aus einem Regierungsdokument hervor. Bis die deutsche Industrie dazu in der Lage ist, dürften demnach aber Monate vergehen, da es einen Engpass bei der Herstellung von Vliesstoff gibt.Deutschland werde deshalb voraussichtlich bei Schutzmasken guter Qualität noch länger von Lieferungen aus China abhängig sein.

Italiens Regierungschef Conte sieht Verbesserung der Lage

Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte hat in der Corona-Krise Hoffnung auf eine weitere Verbesserung gemacht. "Die Kurven für Italien verbessern sich. Die Zahl der Geheilten steigt stark an. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder aus der Krise. Wir sind in einer entscheidenden Phase", sagte Conte "BILD live". "Deutschland und Italien können sich nur wechselseitig helfen. Wenn wir wieder besser dran sind, helfen wir auch wieder anderen. Wir müssen gemeinsam in die Schlacht ziehen. Die Front, die dem Feind entgegen tritt, muss geschlossen sein. Das Virus weht wie der Wind. Alle Völker Europas müssen sich wechselseitig helfen. Deutschland hat keine Vorteile, wenn Europa in der Rezession versinkt."

Mehr als 1,5 Millionen nachgewiesene Coronavirus-Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat die Marke von 1,5 Millionen überschritten. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore in den USA hervor. Das bis vor gut drei Monaten praktisch noch völlig unbekannte Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. In Folge der Pandemie wurden bereits mehr als 87.700 Corona-Tote verzeichnet.

Die meisten bekannten Infektionen gab es der der Universität zufolge mit mehr als 420.000 Fällen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. An zweiter Stelle folgte Spanien mit rund 150.000 bekannten Infektionen. In Italien waren es rund 140.000. Dahinter folgten Frankreich, Deutschland, China und der Iran. Die Zahlen lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und einer hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

Rio de Janeiro meldet erste Corona-Tote in Favelas

Erstmals sind Bewohner der Favelas von Rio de Janeiro im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es handle sich dabei um zwei Menschen aus der Rocinha, wie der Bürgermeister der Stadt, Marcelo Crivella, am Mittwoch in einem Interview sagt. Die Rocinha in der Südzone Rios ist mit offiziell 70.000 Einwohnern eines der größten Armenviertel Rios und Brasiliens. In Rios insgesamt 763 Favelas mit zwei Millionen Bewohnern in kleinen, oftmals unverputzten Häusern hatte man sich wegen des Ausbruchs und der Ausbreitung der Corona-Krise besondere Sorgen gemacht.

Gericht in Berlin bestätigt Verbot von Gottesdiensten

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat den Eilantrag eines religiösen Vereins abgelehnt, der gegen das Verbot öffentlicher Gottesdienste in der Corona-Krise vorgehen wollte. Nach Auffassung des 11. Senats am OVG führt die aktuelle Regelung nicht zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der im Grundgesetz verbrieften Religionsfreiheit. Das OVG bestätigte damit am Mittwoch eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts – dieses habe beanstandungsfrei dargelegt, dass die Gottesdienste, die die Antragsteller in der Karwoche sowie an Ostern feiern wollten, die erhebliche Gefahr weiterer Infektionen bergen würden (Beschluss der 11. Kammer vom 8. April 2020 - OVG 11 S 21/11).

Bericht: EU-Kommission schlägt stufenweisen Ausstieg aus Corona-Maßnahmen vor

Die EU-Kommission schlägt laut einem Medienbericht einen stufenweisen Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit langen Zeitabständen vor. Die EU-Staaten sollten die bestehenden freiheitsbeschränkenden Maßnahmen erst auf lokaler Ebene aufheben und dann die Öffnung nach und nach ausweiten, heißt es in der bislang unveröffentlichten "Ausstiegsstrategie", die der Zeitung "Die Welt" vorliegt. Hier lesen Sie mehr.

Göttinger Forscher gehen wegen Dunkelziffer schon von 460.000 Corona-Fällen aus

Forscher von der Universität Göttingen preschen mit einer kontroversen Modellrechnung vor: Demnach seinen in Deutschland unter Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer bereits bis Ende März mehr als 460.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Bislang seien schätzungsweise 15,6 Prozent der Infektionen in Deutschland festgestellt worden, errechneten die Entwicklungsökonomen Christian Bommer und Sebastian Vollmer laut Universitätsangaben. Die Zahl registrierter Infektionen lag am Mittwoch indes erst bei etwa 100.000.

Um die Qualität der offiziellen Fallaufzeichnungen zu prüfen, nutzten die Forscher unter anderem Daten aus einer Studie zur Mortalität von Covid-19 und zum Zeitraum bis zum Tod von Betroffenen. Auf dieser Grundlage gehen die Ökonomen davon aus, dass die Zahl der Infektionen womöglich in allen betroffenen Ländern deutlich höher liegt, als bislang angenommen. Sie vermuten, dass weltweit bislang im Durchschnitt nur etwa sechs Prozent aller Infektionen nachgewiesen wurden.

Totenzahl in französischen Krankenhäusern steigt um acht Prozent

Die französischen Gesundheitsbehörden melden einen Anstieg der Totenzahl in Krankenhäusern um acht Prozent auf 7632. Aktuelle Angaben zu den Opfern in Pflegeheimen lägen wegen technischer Probleme allerdings noch nicht vor. Die Todesfälle in Pflegeheimen machten bislang mehr als 30 Prozent der Gesamtzahl aus.

Nach traurigem Rekord: Flaggen in New York auf Halbmast

Der besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffene US-Bundesstaat New York hat mit 779 Toten an einem Tag so viele Opfer zu verzeichnen wie noch nie in der Krise. Damit liege die Zahl der Toten in dem 20-Millionen-Staat bei insgesamt 6268, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz. "Diese Zahl der Toten wird weiter ansteigen", sagte er. Hier lesen Sie mehr.

EU-Kommission will Einreisestopp bis Mitte Mai verlängern

Der weitgehende Einreisestopp in die Europäische Union soll nach Ansicht der EU-Kommission bis zum 15. Mai verlängert werden. Dies schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor. Die Entscheidung darüber kann jedoch jedes Land für sich treffen. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst für 30 Tage einzuschränken.

NRW bestellt 29 Millionen Schutzmasken bei Bielefelder Firma

Nordrhein-Westfalen lässt in der Corona-Krise Schutzmasken von einem Bielefelder Unternehmen produzieren. Der Automobilzulieferer DFA habe den Auftrag über rund 29 Millionen Masken erhalten, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Täglich würden 320.000 Stück für NRW gefertigt. Das Land bezahle für den Auftrag rund 17 Millionen Euro. Die Masken sollen vorrangig an Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für behinderte Menschen verteilt werden.

WHO warnt vor rascher Lockerung von Corona-Maßnahmen in Europa

Das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer raschen Lockerung der Corona-Maßnahmen in Europa. Trotz "positiver Signale" aus einigen Ländern sei es dafür noch zu früh, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. "Dies ist nicht der Moment, um die Maßnahmen zu lockern", mahnte Kluge. Stattdessen müssten die Anstrengungen zur Eindämmung des Virus "noch einmal verdoppelt und verdreifacht" werden.

Kluge sagte in seiner wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Krise, die Situation in Europa sei immer noch "sehr besorgniserregend". Er forderte deshalb, die Maßnahmen in drei Bereichen zu verstärken: beim Schutz für das Gesundheitspersonal, bei der Trennung von Gesunden und Verdachtsfällen und bei der Kommunikation mit der Bevölkerung.

Polizei: Motorradfahren in Corona-Zeiten "unsolidarisch"

Wer in Corona-Zeiten Motorradtouren unternimmt, handelt nach Einschätzung der Polizei in Südwestfalen unsolidarisch. "Die Betten in unseren Krankenhäusern brauchen wir derzeit für andere Herausforderungen", betonte die Polizei in Soest mit Blick auf Unfallrisiken beim Motorradfahren. Gerade in diesen schwierigen Wochen solle sich jeder Biker fragen, ob es aktuell wirklich der "richtige Zeitpunkt" für einen motorisierten Ausflug sei.

Eilantrag gegen bayerische Corona-Verordnung abgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Verbote und Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Bayern abgewiesen. Die Richter lehnten es ab, die dortige Corona-Verordnung bis zu einer abschließenden Entscheidung außer Kraft zu setzen, wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte. Die Maßnahmen beschränkten die Grundrechte zwar erheblich, hieß es zur Begründung. Die Gefahren für Leib und Leben wögen aber schwerer als die Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Der Kläger hält es für zu weitgehend, dass er seine Freunde nicht treffen, die Eltern nicht besuchen, nicht demonstrieren und keine neuen Menschen kennenlernen darf.

Kirche in Warschau bietet Drive-In-Beichte an

In Warschau können Katholiken ihre traditionelle Beichte vor Ostern wegen der Coronavirus-Pandemie auf einem Kirchenparkplatz ablegen. Der Tempel der Göttlichen Vorsehung, eine riesige Kirche im Süden der polnischen Hauptstadt, bietet den Gläubigen eine Drive-In-Beichte an. Der Priester sitzt auf einem Stuhl – zum Schutz vor der Sonne trägt er einen Sonnenhut und eine Sonnenbrille, zum Schutz vor Ansteckung eine Maske.

Italienisches Dorf verbietet Männern und Frauen Einkaufen an denselben Tagen

Um die Coronavirus-Pandemie weiter einzudämmen, greift eine kleine italienische Gemeinde zu extremen Maßnahmen: Männer und Frauen dürfen in Canonica d'Adda in der Lombardei künftig nicht mehr an denselben Tagen Lebensmittel einkaufen. Frauen sind dienstags, donnerstags und samstags dran, Männer an den anderen Tagen. Wer die Regel bricht, muss bis zu 400 Euro Strafe zahlen.

In NRW verlangsamt sich Zunahme der Infiziertenzahl

Im bevölkerungsreichsten Bundesland hat sich die Zunahme der Infiziertenzahl nach Angaben von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann weiter verlangsamt. Derzeit verdoppele sich die Zahl in Nordrhein-Westfalen alle zwölf Tage. Dieser Trend setzte sich seit etwa anderthalb Wochen fort. Damit dürfe man sich aber nicht zufriedengeben. Derzeit gebe es in NRW rund 22.200 Infizierte. Etwa 9.600 seien genesen, gut 400 gestorben und 1.900 in Krankenhäusern.

Bundesregierung informiert über Corona-Lage

Die Bundesregierung hat auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informiert. Dabei ging es unter anderem um die Lockerung der bundesweiten Maßnahmen. Am kommenden Mittwoch, unmittelbar nach Ostern, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministern über eine Exit-Strategie beraten.

Angela Merkel: Die Bundeskanzlerin berät nach Ostern mit den Ministern über eine Exit-Strategie.

Mehr als 10.000 Corona-Fälle in Afrika

Das Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Afrika aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen in Afrika sei auf mehr als 10.000 angestiegen, mehr als 500 Menschen seien gestorben, gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer Erklärung bekannt. Nachdem das Virus Sars-CoV-2 den Kontinent im Vergleich zu anderen Weltregionen erst sehr spät durch Reisende aus Europa, den USA und Asien erreicht hat, breite es sich nun sehr schnell aus. Hilfsorganisationen wie World Vision oder Save the Children warnen bereits vor einer drohenden Katastrophe schwersten Ausmaßes, die auch die Zukunftschancen der Kinder beeinträchtige.

Vorwürfe gegen Altersheime und Kliniken in Italien

In Italien wird Kritik an Fehlern im Umgang mit der Corona-Krise in Krankenhäusern und Altersheimen lauter. In Heimen in der besonders betroffenen Lombardei scheint es zu einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus gekommen zu sein. Allein in einer bekannten Geriatrie bei Mailand seien seit März 110 Menschen gestorben und Fälle verdeckt worden, berichtete unter anderem die Zeitung "Corriere della Sera".

Spanien plant ab Ende April schrittweise Rückkehr zur Normalität

Das besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffene Spanien könnte nach Auffassung der Regierung Ende April Schritt für Schritt zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Kurz vor der offiziellen Verlängerung der strikten Ausgangsbeschränkungen bis zum 26. April versicherte Finanzministerin und Regierungssprecherin María Jesús Montero in einem Interview mit dem Sender "Antena 3", dass die Bürger nach diesem Datum langsam "ihr normales Leben zurückgewinnen können". Für Menschen, die Straßen und Plätze bevölkerten, werde es aber "klare Anweisungen" der Regierung geben, so Montero.

Leere Straßen in Palma, Spanien: Das Land wurde von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen.

Österreich ruft Bürger zum Heimaturlaub auf

Angesichts der dramatischen Ausfälle im Tourismus hat Österreich seinen Bürgern nahegelegt, im Sommer in der Heimat Urlaub zu machen. Da ausländische Touristen bisher für 75 Prozent der Übernachtungen sorgten, sollten sommerurlaubswillige Österreicher wenigstens etwas Abhilfe schaffen und einen Heimaturlaub andenken, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Wien. Köstinger betonte, dass sich Österreich, Europa und die Welt auf massive Einschränkungen der Reisefreiheit einstellen müssen. "Niemand kann sagen, wie sich die Situation in Europa und der Welt weiter entwickeln wird."

In Österreich können Hotels und Gaststätten voraussichtlich ab Mitte Mai ihren Betrieb langsam hochfahren, sollten sich die Infektionszahlen in der Corona-Krise weiter so günstig entwickeln wie bisher. Die genauen Schritte würden derzeit ausgearbeitet, so die Ministerin. Alle Gäste und auch das Personal müssten sich aber auf das Einhalten von bestimmten Verhaltensregeln einstellen. Dabei gehe es um das Einhalten von Sitzabständen und eine Schutzmaskenpflicht.

Günther erwartet nur wenige Lockerungen nach dem 19. April

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther rechnet nicht mit weitgehenden Lockerungen der Corona-Regeln nach den Osterferien ab 19. April. "Es ist gut möglich, dass es dann erst wenig Erleichterung gibt", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch der "Wirtschaftswoche". Die Ausnahmesituation werde das Leben über geraume Zeit bestimmen. "Zurzeit sind eher die Älteren getroffen, deren Gesundheit stark gefährdet ist." Sie blieben noch länger eingeschränkt.

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden hingegen die junge Generation noch stark beschäftigen", sagte Günther. Die Jüngeren müssten hohe Staatsschulden abbezahlen. Deshalb halte er auch nichts von der Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nach weniger Steuern: "Es ist nicht die Zeit, jetzt über Steuersenkungen zu reden."

Frankreich führt Passierschein für Einreisen aus dem Ausland ein

Frankreich hat im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus einen Passierschein für Einreisen aus dem Ausland eingeführt. Ab Mittwoch müssen Reisende das Dokument ausgefüllt mit sich führen, wenn sie in das französische Kernland oder in die Überseegebiete einreisen wollen, wie das Innenministerium mitteilte.

Das Formular muss demnach bei Grenzkontrollen oder vor dem Boarding eines Flugs in das französische Staatsgebiet vorgelegt werden und den Reisegrund angeben. Die Vorgabe gelte auch für Personen, die wegen ihrer Arbeit über eine europäische Binnengrenze nach Frankreich müssen.

Seit Mitte März gilt in Frankreich eine strikte Ausgangssperre. Die Menschen sind angehalten, nur für triftige Gründe nach draußen zu gehen. Dafür müssen sie einen Passierschein bei sich tragen. Die Polizei kontrolliert die Umsetzung der Maßnahme streng.

Polizei kontrolliert Corona-Verstöße an Bord eines Zeppelins

Die Polizei hebt ab: Beamte kontrollieren am Osterwochenende von Bord eines Zeppelins aus, ob sich die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus halten. Dem Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer zufolge können die Polizisten aus dieser Höhe Menschengruppen im öffentlichen Raum viel besser als vom Streifenwagen aus erkennen. Zudem eigne sich der Zeppelin NT wegen seines leisen Flugs besonders für eine derartige Mission, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen stellt das Luftschiff für den Einsatz zur Verfügung. Geplant sind mehrere Flüge von Karfreitag bis Ostermontag.

Bundespräsident Steinmeier meldet sich mit Videobotschaft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Was die beiden zur Corona-Krise gesagt haben, lesen und sehen Sie hier.

Viele Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff vor Uruguay

Auf einem vor Uruguay festliegenden Kreuzfahrtschiff sind fast 60 Prozent der mehr als 200 Menschen an Bord positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Sechs Menschen auf der "Greg Mortimer" seien in Krankenhäuser von Uruguays Hauptstadt Montevideo gebracht worden, ihr Zustand sei aber stabil, teilte die australische Reederei Aurora mit. Die übrigen der 128 positiv getesteten Menschen zeigten derzeit keine Symptome.

Auf dem Schiff befanden sich ursprünglich etwa 217 Menschen, die meisten Passagiere stammen aus Australien und Neuseeland. Die "Greg Mortimer" selbst habe nicht in dem südamerikanischen Land anlegen dürfen, hieß es in Medienberichten.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind mittlerweile mehr als 2.000 positiv getestete Personen verstorben – und auch bei den Infizierten gibt es einen neuen Höchststand. Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.

Luxemburgs Außenminister: "Dann fällt Europa"

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn appelliert laut einem Bericht des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) an die Bundesregierung, die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und zu Frankreich so schnell wie möglich wieder aufzuheben. "Die Grenzkontrollen machen mir große Sorgen. Wir müssen höllisch aufpassen", wird er zitiert. "Wenn der Schengen-Raum fällt, dann fällt auch das Europa der Bürger. Schengen ist die größte Errungenschaft der EU." Die Grenzkontrollen brächten "nur Ärger". Menschen aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz würden sich täglich bei ihm beschweren.

Jean Asselborn: Luxemburgs Außenminister appelliert an die Bundesregierung, die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und zu Frankreich so schnell wie möglich wieder aufzuheben.

Laschet: "Sehe derzeit keine bundesweite Maskenpflicht"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht in der Frage einer Maskenpflicht auf Abstand zu seinem bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU). "Eine Maskenpflicht für ganz Deutschland sehe ich derzeit nicht", sagt Laschet im ZDF-Morgenmagazin. Söder hatte sich für eine schrittweise Lockerung der öffentlichen Beschränkungen unter strengen Auflagen ausgesprochen und eine Maskenpflicht als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Laschet betont dagegen, er setze bei einer Entscheidung über Maßnahmen wie Abstandsregeln und Hygienevorkehrungen auf das in Kürze erwartete Ergebnis einer Studie in dem früh besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg.

Britischer Premier Johnson weiter auf Intensivstation

Dem britischen Premierminister Boris Johnson soll es etwas besser gehen. Sein durch das Coronavirus ausgelöstes hohes Fieber ist zurückgegangen, wie die "Times" berichtete. Nach Angaben der Regierung sei er in einem stabilen Gesundheitszustand. Er sei guten Mutes, teilt Edward Argar, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, mit. Er habe zusätzlichen Sauerstoff erhalten, werde aber nicht künstlich beatmet. Johnson ist an Covid-19 erkrankt und liegt in einem Londoner Krankenhaus auf der Intensivstation.

Ärztepräsident erwartet massive Einschränkungen für den Sommerurlaub

Der Sommerurlaub wird nach Überzeugung von Ärztepräsident Klaus Reinhardt in Deutschland noch mit massiven Einschränkungen verbunden sein. Wie er die Lage konkret einschätzt, lesen Sie hier.

Spanien, Barcelona: Der Strand von Barcelona ist menschenleer.

Bund schafft "Luftbrücke" für Schutzmaterial aus China

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie hat der Bund eine "Luftbrücke" für Transporte mit dringend benötigter Schutzausrüstung aus China nach Deutschland organisiert. Hier lesen Sie mehr.

Chinesische Großstadt Wuhan beendet Abschottung

76 Tage nach der Abriegelung der chinesischen Großstadt Wuhan im Zuge der Corona-Krise beenden die Behörden die Abschottung von der Außenwelt. Am Mittwoch durfte das einstige Epizentrum der Virus-Pandemie erstmals wieder verlassen werden. Der erste Zug verließ die Elf-Millionen-Metropole um 00.50 Uhr Ortszeit. Zur selben Zeit wurden auch die Autobahnen wieder für den Verkehr freigegeben. Anordnungen wie eine allgemeine Ausgangssperre waren bereits zuvor gelockert worden, nachdem die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen war. Da aber eine zweite Ansteckungswelle nicht ausgeschlossen werden kann, rufen die Gesundheitsbehörden weiter dazu auf, die Stadt oder das eigene Viertel nur dann zu verlassen, wenn es unbedingt nötig ist.

Fast 2.000 Corona-Tote in den USA binnen eines Tages

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von fast 2.000 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) erlagen seit dem Vortag genau 1.939 Menschen in den Vereinigten Staaten der von dem neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Hier lesen Sie mehr.

Verzweiflung in New York: An nur einem Tag sind 731 Menschen in den US-Bundesstaat gestorben.

Trump: Wusste nichts von Berater-Warnungen Ende Januar

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben nichts von frühen Warnungen eines ranghohen Beraters vor der Corona-Pandemie gewusst. "Ich habe das nicht gesehen", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Er habe erst jetzt davon erfahren.

Ein ranghoher Berater des Präsidenten hatte Medienberichten zufolge bereits Ende Januar vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten.

Laschet für Öffnung kleiner Läden als mögliche erste Lockerungs-Maßnahme

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädiert dafür, bei einer schrittweisen Lockerung der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zunächst kleine Läden wieder zu öffnen. Es könne eine Option sein, zuerst die kleinen Läden zu öffnen, "in denen sich nicht viele Menschen gleichzeitig aufhalten", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In Bäckereien beispielsweise werde nach seinem Eindruck der Mindestabstand zwischen den Kunden fast überall eingehalten.

Auch für die Wiederöffnung der Gastronomie könne ein Kriterium sein, "wie gut der Schutz der Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung gewährleistet werden kann", sagte Laschet. Für die Wiedereröffnung von Kitas und Schulen wäre nach seinen Worten eine bundesweit einheitliche Regelung am besten.

Trump droht WHO mit Einfrieren von Beiträgen der USA

US-Präsident Donald Trump erhöht in der Coronavirus-Krise den Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Trump drohte bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus, Gelder für die WHO einzufrieren. Hier lesen Sie mehr.

US-Präsident Donald Trump: Der Präsident will der WHO den Geldhahn zudrehen.

Hongkong verlängert Kontakteinschränkungen

Die Regierung Hongkongs verlängert ihre Vorkehrungen zur Eindämmung des Virus bis zum 23. April. Dabei geht es insbesondere um Kontakteinschränkungen. Unter anderem müssen deshalb Nachtclubs, Schönheitssalons, Karaokebars und Kinos weiter geschlossen bleiben. Auch öffentliche Versammlungen mit mehr als vier Teilnehmern sind weiterhin verboten.

Amtierender US-Marineminister tritt zurück

Im Konflikt um den Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch an Bord eines US-Flugzeugträgers ist der amtierende US-Marineminister Thomas Modly zurückgetreten. US-Verteidigungsminister Mark Esper schrieb am Dienstag auf Twitter, er habe das Rücktrittsgesuch von Modly im Einverständnis mit US-Präsident Donald Trump angenommen. Nachfolgen soll ihm der Untersekretär des Heeres, Jim McPherson. Hier lesen Sie mehr.

EU-Verhandlungen über Rettungspaket stocken

Bei den EU-Verhandlungen über ein milliardenschweres Corona-Krisenpaket für Staaten, Unternehmen und Arbeitnehmer hat sich in der Nacht zum Mittwoch kein schneller Durchbruch abgezeichnet. Die ursprünglich für den Abend vorgesehene Pressekonferenz wurde auf 10.00 Uhr am Mittwoch verschoben. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Arbeiten an einem Kompromiss würden fortgesetzt, doch werde dies Zeit in Anspruch nehmen. Hier lesen Sie mehr zu den Verhandlungen.

Corona-Krise: Twitter-Chef Dorsey stiftet Milliarden-Aktienpaket

Twitter-Chef Jack Dorsey will Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar (925 Mio Euro) stiften – unter anderem für den Kampf gegen die Coronavirus-Krise. Der 43-Jährige kündigte am Dienstag (Ortszeit) per Tweet an, 28 Prozent seines Privatvermögens in einen entsprechenden Fonds zu stecken. Bei den Mitteln handelt es sich um Anteile an dem von Dorsey gegründeten und als Vorstandschef geführten Bezahldienst Square. Die Initiative solle sich zunächst auf die Bewältigung der Corona-Pandemie konzentrieren. Danach werde sich der Fokus des Fonds auf "Gesundheit und Bildung von Mädchen" und ein bedingungsloses Grundeinkommen verlagern, so Dorsey weiter.

Mehr als 80.000 Coronavirus-Tote weltweit

Weltweit sind US-Experten zufolge bereits mehr als 80.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 stieg weltweit auf rund 1,4 Millionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. In Italien starben demnach mehr als 17.000 Corona-Infizierte, in Spanien rund 13.900, in den USA mehr als 12.000 und in Frankreich mehr als 10.000.

Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern registrierte die Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bislang in Spanien und Italien. In beiden Ländern starben etwa 27 Menschen pro 100.000 Einwohner an dem Virus. In Deutschland waren es dagegen rund 2,2 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in China rund 0,2.

Acht Millionen Schutzmasken aus China in München eingetroffen

Ein Frachtflugzeug der Lufthansa hat acht Millionen Schutzmasken aus China nach Deutschland gebracht. Die Boeing 777F landete am Dienstagnachmittag in München, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Die Maschine war demnach am Montag in Shanghai gestartet und nach einem Zwischenstopp in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul weiter nach München geflogen. Die Masken waren in 4000 Kartons verpackt. Die Ladung hatte ein Gesamtgewicht von 26 Tonnen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr nahmen das Flugzeug am Münchner Flughafen im Empfang. Wegen der Coronavirus-Pandemie bestehen derzeit massive Engpässe bei medizinischer Schutzkleidung.

Verkündung der Pulitzer-Preisträger verschoben

Die Verkündung der diesjährigen Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise ist wegen der Corona-Krise verschoben worden. Die Gewinner sollen nun nicht wie ursprünglich geplant am 20. April, sondern am 4. Mai per Online-Livestream bekannt gegeben werden, teilten die Veranstalter am Dienstag in New York mit.

"Im Aufsichtsrat der Pulitzer-Preise sitzen viele hochrangige Journalisten, die gerade an der vordersten Front dabei sind, die Öffentlichkeit über die sich schnell entwickelnde Corona-Pandemie zu informieren", sagte Chefin Dana Canedy. Dank der Verschiebung hätten diese nun mehr Zeit, die Finalisten für den Preis zu beurteilen. Die Verleihung der Auszeichnungen, die normalerweise bei einer festlichen Veranstaltung an der Columbia-Universität im Mai stattfindet, soll auf den Herbst verschoben werden.

Frankreich ist viertes Land mit mehr als 10.000 Toten

Als viertes Land hat Frankreich die Zahl von 10.000 Toten überschritten. Einschließlich unvollständiger Daten aus den Altersheimen stieg die Zahl um 16 Prozent auf 10.328, wie der Leiter der Gesundheitsbehörden, Jerome Salomon, erklärte. Am Montag sei ein Anstieg von zehn und am Sonntag von sieben Prozent verzeichnet worden. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionen liegt demnach bei 109.069. Auch in Italien, Spanien und den USA gibt es mehr als 10.000 Tote.

Deutsche EU-Präsidentschaft muss laut Botschafter Clauß neu geplant werden

Die Corona-Krise wirft die bisherige Planung für die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft nach Einschätzung des deutschen EU-Botschafters in Brüssel, Michael Clauß, über den Haufen. "Die ersten Erfahrungen mit der neuen Realität zeigen: Unsere Präsidentschaft wird nicht mehr in der geplanten Art und Weise stattfinden können", heißt es in einem vertraulich eingestuften Bericht des Top-Diplomaten an das Kanzleramt und die Bundesministerien, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuerst der "Spiegel" berichtete.

Dies betreffe die inhaltliche Vorbereitung, die Arbeitsweise wie auch die Planung von Veranstaltungen. "In den Mittelpunkt rücken fortan die Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen, Krisenmanagement, Exit und Wiederaufbau - womöglich die Aufrechterhaltung der EU-Integration an sich", schreibt Clauß. "Hieran wird der Erfolg unserer Präsidentschaft gemessen werden."

Über 4.000 nachweislich Corona-Infizierte in Berlin: 32 Tote

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf mehr als 4.000 gestiegen. Derzeit gebe es in der Hauptstadt 4.038 nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Virus, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstagnachmittag mit. Das sind 176 Fälle mehr als am Vortag. 32 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patientinnen sind bislang gestorben. Tags zuvor waren es noch 28.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden derzeit 505 Erkrankte, davon werden 118 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Betroffenen sind häuslich isoliert. Mehr als 200 der nachweislich Infizierten sind männlich.

Brandenburg will Schulen stärker bei digitalem Unterricht unterstützen

Das Bildungsministerium in Brandenburg will Schulen wegen der Corona-Pandemie beim digitalen Unterricht stärker unterstützen. Ihnen soll bei Bedarf die Schul-Cloud Brandenburg zu Verfügung gestellt werden, wie das Ministerium mitteilte. "Der Einsatz von digitalen Bildungslösungen hat angesichts der aktuellen Situation an den Schulen enorm an Bedeutung gewonnen", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer Pressemitteilung.

Schwerkranke Corona-Patienten dürfen nicht zugelassenes Mittel testen

Besonders schwer erkrankte Corona-Patienten dürfen künftig mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Remdesivir behandelt werden, wenn alle anderen Mittel versagt haben. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn genehmigt, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Der Wirkstoff wurde von einem US-Pharmaunternehmen ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte vergangenen Freitag festgestellt, dass es erste Anzeichen für eine Wirksamkeit auch gegen das Coronavirus gebe und einen Einsatz des Mittel für Schwerkranke ohne Behandlungsalternative empfohlen. Dem folgte die deutsche Behörde.

Aktuell ließen sich zu einer Wirksamkeit aber keine Aussagen machen, betonte ein Sprecher der deutschen Arzneimittelbehörde. Es gebe nur Anzeichen. "Die Ergebnisse laufender klinischer Prüfungen bleiben abzuwarten." Der sofortige Einsatz als nicht zugelassener Wirkstoff an Patienten sei streng reglementiert. In Frage kämen nur Patientengruppen, für die es sonst keine Therapiealternative mehr gebe.

Höchste Zahl von Coronavirus-Toten in New York an einem Tag

Im US-Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 731 Menschen am Coronavirus gestorben und damit mehr als an jedem Tag zuvor. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in New York auf 5.489, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag bekanntgab. Zuvor hatte die höchste Zahl der Todesopfer an einem Tag bei 630 gelegen. In dem Bundesstaat mit der gleichnamigen Millionenmetropole wurden bereits mehr als 138.000 Infektionen bestätigt.

Söder: "Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben"

Auch der bayrische Ministerpräsident hat sich in einer Pressekonferenz zur aktuellen Krisenlage geäußert. Es brauche Perspektiven, wie es weitergehen soll, andererseits müsse auch klar sein, dass "Menschenleben vor Shoppingtouren“ gingen. Deswegen könnten die Beschränkungen nur mit drei Schritten angepasst werden: Auf Grundlage der aktuellen Situation müsse immer wieder neu bewertet werden, bei eventuellen Lockerungen von Maßnahmen müsse, im Zweifel auch durch neue Bestimmungen, der Schutz der Menschen trotzdem gewährleistet werden, und die Nachverfolgung von Infizierten müsse sichergestellt werden. Söder stellte eine Maskenpflicht in Aussicht, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert würden – "Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben".

Außerdem will das Bundesland das Gesundheitssystem weiter stärken und die Testkapazitäten weiter ausgebauen, so Söder. Auch die bayerischen Wirtschaftshilfen sollen noch einmal verstärkt werden. Der Ministerpräsident richtete ein Appell an die Bevölkerung und rief zu weiterer Geduld auf: "Geduld rettet Leben, Ungeduld gefährdet Leben".

Laschet will Fahrplan für Wiedereinstieg ins öffentliche Leben

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung in der Corona-Krise auf eine stufenweise Rückkehr in die Normalität vorbereitet. Am Mittwoch tage der Expertenrat, und es würden erste Zwischenergebnisse erwartet, sagte Laschet nach einer Sitzung des Landeskabinetts.

"Nach meiner Auffassung brauchen wir flexible Antworten", sagte er. Derzeit werde der Schutz der Bevölkerung durch das massive Herunterfahren des gesamten öffentlichen Lebens erreicht. Künftig werde man in Landkreisen mit einer hohen Infektionsquote wohl anders reagieren müssen als in Regionen mit weniger Infizierten. "Die Menschen müssen einen Plan erkennen", sagte Laschet. "Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität."

USA: Über 1.300 Tote an einem Tag

In den USA sind an einem Tag 1.343 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das ging am Dienstag aus den Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins für den Montag hervor. Am Sonntag waren es noch rund 1.200 Tote gewesen. Insgesamt sind demnach in den USA bislang rund 11.000 Menschen infolge einer Infektion mit der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 lag am Dienstagmorgen (Ortszeit) der Johns Hopkins University zufolge bei rund 370.000. Die USA, ein Land mit 330 Millionen Einwohnern, haben damit die höchste Infektionszahl aller Länder. Die Fallzahlen lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

Krankenhausmitarbeiter fordern Schutzausrüstung

Ärzte, Kranken- und OP-Schwestern sowie weitere Beschäftigte aus mehr als 20 Krankenhäusern in Brandenburg haben in der Corona-Krise energisch die Unterstützung der Landesregierung gefordert. "Das Land Brandenburg muss einen Weg finden, Masken, Schutzkittel, Schutzbrillen, Handschuhe und Desinfektionsmittel zu produzieren - sofort!!", heißt es in einem offenen Brief, der am Dienstag an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gegangen ist.

Außerdem forderten die Beschäftigten mehr Personal für alle an der Krankenversorgung beteiligten Bereiche "durch schnelle und unbürokratische Einstellungen". Es müsse eine feste Zuordnung von Reinigungspersonal auf den Stationen geben sowie extra Personal für die Außenbereiche, heißt es in dem Schreiben, dass von über 30 Beschäftigten unterzeichnet worden ist - darunter Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenschwestern und OP-Fachkräfte. "Quarantäne muss auch für Krankenhausbeschäftigte gelten". In anderen Ländern zeige sich, dass über Beschäftigte im Krankenhaus und anderen Einrichtungen das Virus verbreitet werde. Das dürfe nicht sein.

Spahn: Ostertage für Exit-Entscheidung entscheidend

Nach der Sitzung der Landesregierung von Baden-Württemberg, an der auch der Bundesgesundheitsminister teilnahm, haben Winfried Kretschmann und Jens Spahn sich in einer Pressekonferenz geäußert. Kretschmann betonte, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Wirkung gezeigt hätten: „Aber Entwarnung kann noch nicht gegeben werden“. Er könne noch nicht sagen, wann die Beschränkungen wieder gelockert werden könnten. „Bis dahin kann ich Sie nur um eiserne Geduld bitten“, so der Ministerpräsident.

Ähnlich äußerte sich Bundesgesundheitsminister Spahn: „Diese Krise ist kein Sprint, sondern ein Marathon“. Nach wie vor stünde man erst am Anfang der Pandemie, man dürfe sich angesichts sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen nicht in falscher Sicherheit wiegen. Nach Ostern würden die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung zusammenkommen, um über schrittweise Lockerungen der Maßnahmen zu beraten. Für die Entscheidung sei nun entscheidend, wie sich die Lage über die Ostertage entwickeln wird. "Umso konsequenter wir jetzt sind, auch über Ostern, desto eher können wir über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nachdenken."

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein geht von Maßnahmen-Lockerung nach Ostern aus

Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, rechnet damit, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland nach Ostern gelockert werden. Das sagte er in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". "Wir beginnen also demnächst eine Phase, wo wir aller Voraussicht nach gewisse gesellschaftliche Dinge wieder ermöglichen". Inzwischen sei das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Beschränkungen in der Gesellschaft gewachsen. Deswegen könne man Regelungen dort lockern, wo es möglich sei, entsprechende Abstandsregelungen einzuhalten.

Als Stichtag nannte Günther den 14. April – dann treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kurz danach stehen in Schleswig-Holstein die Abiturprüfungen an: "Wir müssen den Menschen eine klare Perspektive zeigen".

EU-Parlament in Straßburg wird Corona-Testzentrum

In den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments in Straßburg werden ein Testzentrum für das neuartige Coronavirus und eine Beratungsstelle für Patienten eingerichtet. Das Parlament arbeite dafür mit den französischen Behörden zusammen, erklärte Parlamentspräsident David Sassoli auf Twitter. "Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten bei unserer Gastgeberstadt und ihren Bürgern sein."

Das Europaparlament in Straßburg: Statt Parlamentssitzungen sollen hier nun Corona-Tests durchgeführt werden

Bereits vergangene Woche hatte Sassoli angekündigt, den belgischen Behörden die medizinische Abteilung des Parlaments in Brüssel sowie hundert Fahrzeuge der Parlaments-Flotte zur Verfügung zu stellen. Er sei zudem "bereit, das Gleiche für unsere Standorte in Luxemburg und Straßburg zu tun, sollte dies nötig sein".

Wegen der Corona-Pandemie hat das Parlament seinen Betrieb deutlich reduziert und weitgehend auf Videokonferenzen und Heimarbeit umgestellt. Die Plenarsitzungen in Straßburg wurden für die nächsten Monate abgesagt. Stattdessen sollen sie in begrenztem Umfang in Brüssel abgehalten werden. Der Osten Frankreichs ist besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Wieder mehr Tote binnen 24 Stunden in Spanien

In Spanien sind erstmals seit fünf Tagen wieder mehr Menschen binnen 24 Stunden infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben. 743 weitere Patienten seien der Lungenkrankheit erlegen, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt starben damit 13.798 Menschen. Am Montag war noch ein Anstieg um 637 gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg von 135.032 auf 140.510.

Ethikrat: "Nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken"

Der Deutsche Ethikrat hat die Debatte über eine Lockerung der massiven Beschränkungen im öffentlichen Leben im Zuge der Corona-Krise begrüßt. "Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken", sagte der Vorsitzende des beratenden Gremiums, der Theologe Peter Dabrock, am Dienstag in Berlin. "Alles andere wäre ein obrigkeitsstaatliches Denken, das bei uns nicht verfangen sollte und mit dem man das so notwendige Vertrauen der Bevölkerung nicht stärken würde."

Es stimme auch nicht, dass man den Menschen damit falsche Hoffnungen mache. "Hoffnungsbilder brauchen Menschen genau dann, wenn sie in einer katastrophalen Situation wie der jetzigen sind. Das motiviert zum Durchhalten", sagte Dabrock. Der Ethikrat warnte, zu häufig werde die Debatte über Öffnungsperspektiven vor allem über den Zeitaspekt geführt. Sachliche und soziale Kriterien würden hinten angestellt.

Nötige Maßnahmen, um die Zahl schwerer Fälle unterhalb der intensivmedizinischen Kapazitätsgrenzen zu halten, müssten – je länger je mehr – mit den schweren gesellschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen des Lockdowns abgeglichen werden.

Robert Koch-Institut informiert zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland

Für Entspannung zu früh: Hier spricht der RKI-Chef über die aktuelle Lage und auch über eine positive Entwicklung. (Quelle: t-online.de)

In einer Robert Koch-Institut (RKI) hat in einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation in Deutschland informiert. Die neu bekannt gewordenen Fallzahlen der Corona-Infizierten gingen zurück, gleichzeitig steigen jedoch die Todeszahlen auf inzwischen 1.607, das sind 173 Todesfälle mehr als am Vortag. Dies sei vor allem damit zu erklären, dass es vermehrt zu Ausbrüchen in Krankenhäusern und Pflegeheimen kommt. Hier seien die bekannten Risikogruppen dem Virus nun stärker ausgesetzt, so der Präsident des RKI Prof. Lothar Wieler. Die wichtigsten Erkenntnisse der Pressekonferenz finden Sie hier.

Zudem hat das RKI eine neue App vorgestellt, die ab heute verfügbar ist. Ab heute gibt es vom Robert Koch-Institut eine neue App. Über die "Corona-Datenspende"-App können Benutzer von Smartwatches oder Fitnessarmbändern ihre Daten an das Institut freigeben. Durch die übermittelten Vitalwerte können eventuelle Covid-19-Symptome von den Wissenschaftlern besser untersucht werden. Auch die Verbreitung der Infektionen mit dem Coronavirus kann so besser erfasst werden.

Frankreich startet flächendeckende Tests in Altenheimen

Frankreich will die Bewohner von Altenheimen flächendeckend auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Gesundheitsminister Olivier Véran kündigte umfassende Tests ab diesem Dienstag an. Grund ist die hohe Todesrate: In französischen Altenheimen und Pflegeeinrichtungen starben nach offiziellen Angaben schon mehr als 2.400 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Das ist knapp ein Viertel der insgesamt 8.911 Toten im Land.

Gesundheitsminister Véran sagte, alle Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen sollten "ab dem Auftreten des ersten bestätigten Falls" von Covid-19 in ihrer Einrichtung getestet werden. Damit könnten Kranke isoliert und eine Ansteckung weiterer Bewohner verhindert werden.

Friedrich Merz über die Arbeit der Bundesregierung in der Krise

Friedrich Merz, früherer Unionsfraktionschef und heute Kandidat für den CDU-Vorsitz, äußerte sich gegenüber dem Fernsehsender RTL zufrieden dem Krisenmanagement der Regierung: "Ich finde, dass die Bundesregierung in ihrer ganzen Breite die Arbeit im Augenblick wirklich gut macht. Als Staatsbürger dieses Landes kann man trotz der Krise gut schlafen."

Weiter sagte er dem Kabinett seine Unterstützung zu: "Es gab ja eine sehr schwierige Phase vor der Krise. Es gab sehr schlechte Wahlergebnisse. Aber das ist jetzt vorbei, in der Krise muss die Bevölkerung hinter der Regierung stehen. Und das gilt für mich auch."

Bezüglich seiner eigenen Corona-Erkrankung sagte Merz: "Ich bin jetzt seit gut einer Woche wieder gesund. Ich hab das Gefühl, ich hab's hinter mir". Den Verlauf der Erkrankung beschrieb er als "leichte bis mittelschwere Grippe" mit Symptomen, "die ich bis dahin so nicht kannte". Zum Schluss habe ihn noch "ein lästiger Schnupfen" geplagt. Merz hatte Mitte Merz bekannt gegeben, dass er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei.

Ausgangsperre im ersten deutschen Quarantäne-Orte werden gelockert

Drei Wochen nach dem Verhängen der bundesweit ersten weitreichenden Corona-Ausgangssperre im oberpfälzischen Mitterteich sind die Vorschriften vorzeitig gelockert worden. Seit diesem Dienstag gelten in der Kleinstadt nun dieselben Ausgangsbeschränkungen wie in ganz Bayern. Das Infektionsgeschehen im Stadtgebiet Mitterteich weise keine signifikanten Unterschiede zum restlichen Landkreis Tirschenreuth mehr auf, hatte der Landkreis am Montag nach einer Sitzung des Krisenstabes Katastrophenschutz mitgeteilt. Der Erste Bürgermeister Roland Grillmeier habe die Entscheidung begrüßt.

Die strengeren Regeln sollten ursprünglich bis einschließlich diesen Donnerstag gelten. Die 6.500-Einwohner-Stadt galt deutschlandweit als einer der Corona-Hotspots. Mitte März war die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten und der dadurch erkrankten Menschen plötzlich besonders gestiegen. Als eine wesentliche Ursache wurde ein Starkbierfest vermutet.

Gräber im Park? Tweet sorgt in New York für Aufsehen

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Stadtrats von New York, Mark Levine, löste am Montag (Ortszeit) einen Sturm der Empörung mit einem Tweet aus. Levine schrieb bei Twitter, die Leichenhäuser und Friedhöfe der Stadt seien mit einer Situation wie bei einem "anhaltenden 11. September" konfrontiert. Falls nötig, würde man "mit "vorübergehenden Bestattungen" beginnen. Dies werde wahrscheinlich durch die Nutzung eines New Yorker Parks geschehen, schrieb Levine.

Viele New Yorker zeigten sich daraufhin schockiert über die möglichen Pläne der Millionenmetropole. Angesprochen auf diese sagte Gouverneur Cuomo bei einer Pressekonferenz jedoch, er habe noch nie davon gehört, dass Menschen in Parks beerdigt werden sollen.

Levine korrigierte seine Aussage daraufhin mit einer Reihe von Tweets, um zu erklären, dass es sich um einen Notfallplan gehandelt habe. Der sei nicht nötig, würde die Sterberate in der Stadt weiter sinken. Nur wenige Stunden später gab er dann eine weitere Erklärung ab: Die Behörden hätten ihm eine Zusicherung gegeben, dass keine Bestattungen in Parks stattfinden würden.

