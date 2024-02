Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Russland verliert 810 Soldaten an einem Tag Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc , te Aktualisiert am 25.02.2024 - 10:36 Uhr Lesedauer: 47 Min. Player wird geladen Animationen zeigen die ukrainischen und russischen Materialverluste nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine. (Quelle: t-online) News folgen

Russland verliert wohl mehr als 800 Soldaten an einem Tag. Annalena Baerbock besucht Odessa und muss in einen Schutzraum. Mehr Informationen im Newsblog.

10.16 Uhr: Der zweite Jahrestag des russischen Überfalls endet für die Invasionstruppen blutig. Wie der ukrainische Generalstab am Sonntagmorgen mitteilte, starben am Samstag 810 russische Soldaten auf dem Schlachtfeld. Außerdem verloren die Besatzer dem Bericht zufolge acht Panzer, 16 gepanzerte Fahrzeuge und 29 Artilleriesysteme.

Russland meldet Drohnenangriff in Belgorod

5.01 Uhr: Russland will eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt haben. Die Luftabwehr habe zwei Drohnen über dem grenznahen russischen Gebiet Belgorod sowie vier weitere über dem Schwarzen Meer abgefangen und zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Seit rund zwei Jahren verteidigt sich die Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Polnische Bauern lösten Blockade temporär auf

0.20 Uhr: Polnische Landwirte haben die Grenzblockade am Kontrollpunkt Zosin-Ustyluh, der etwa 88 Kilometer von der westukrainischen Stadt Lutsk entfernt liegt, anlässlich des zweijährigen Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine vorübergehend aufgehoben. Das berichtet die "Kyivpost".

Wie die Westliche Regionalabteilung des Staatlichen Grenzdienstes der Ukraine – Westliche Grenze – auf Facebook mitteilte, wurde die Blockade bereits in der Nacht zum Samstag aufgehoben, und Passagiere und Fracht konnten ungehindert passieren.

"Während des 24. Februar wird die Durchfahrt von Fracht- und Personenfahrzeugen an der angegebenen Grenzübergangsstelle gemäß dem festgelegten Verfahren für die Ein- und Ausreise durchgeführt", heißt es in der Mitteilung.

Die Grenzbehörden fügten hinzu, dass die Blockaden an anderen Kontrollpunkten bestehen blieben.

Luftalarm: Baerbock muss in Odessa in den Schutzraum

23.20 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch im südukrainischen Odessa nach einem Luftalarm einen Schutzraum aufsuchen müssen. Der Alarm wurde am Samstagabend um 21.48 Uhr (Ortszeit) ausgelöst. In der Hafenstadt waren Luftschutzsirenen zu hören. Um 22.07 Uhr wurde der Alarm aufgehoben. Die Grünen-Politikerin hielt sich nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur gemeinsam mit Mitgliedern ihrer Delegation und anderen Gästen im Schutzraum ihres Hotels auf.

Aus Delegationskreisen hieß es, es habe sich um Raketenalarm gehandelt. In der Region Odessa sei anschließend eine Explosion zu hören gewesen. Unklar blieb, ob es einen Raketentreffer gab, oder die ukrainische Luftabwehr das Geschoss abwehrte. Details über mögliche Schäden oder Opfer waren zunächst nicht bekannt.

Demonstranten kippen zwei Tonnen Mist vor Haus des russischen Botschafters

17.17 Uhr: Demonstranten haben zwei Tonnen Mist vor das Haus des russischen Botschafters in Polen gekippt. In dem Misthaufen in Warschau steckt eine blutige russische Fahne mit dem Buchstaben Z. Mit einem Z werden russische militärische Fahrzeuge gekennzeichnet, welche die Armee bei der Invasion einsetzt. Auch ein Plakat steckten die Demonstranten in den Misthaufen. Darauf steht: "Russland = Scheiße! Wir wollen dich nicht in der EU! Raus!"

