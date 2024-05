Die Ukraine schaltet zumindest zeitweise den Strom im ganzen Land ab. Unterdessen gehen die Angriffe auf Charkiw unvermindert weiter. Alle Informationen im Newsblog.

EU einigt sich auf Sanktionen gegen "Voice of Europe"

15.49 Uhr: Die EU-Staaten haben sich nach Diplomatenangaben auf Sanktionen gegen das prorussische Internetportal "Voice of Europe" in Tschechien sowie gegen drei russische Medien geeinigt. Die Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer sprachen sich am Mittwoch in Brüssel für ein EU-weites Veröffentlichungsverbot aus, betroffen sind neben "Voice of Europe" die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti sowie die Zeitungen "Iswestja" und "Rossiskaja Gaseta". Die EU wirft ihnen "Propaganda" im Angriffskrieg gegen die Ukraine vor.

USA stellen Ukraine zwei Milliarden US-Dollar Militärhilfe bereit

14.21 Uhr: Die US-Regierung stellt der Ukraine zwei Milliarden US-Dollar für militärische Zwecke zur Verfügung. Das kündigt US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Kiew an.

US-Außenminister: Verbieten der Ukraine nicht Angriffe in Russland mit US-Waffen

14.01 Uhr: Die USA untersagen der Ukraine nicht Angriffe mit US-amerikanischen Waffen auf Ziele in Russland. Die USA würden die Ukraine dazu nicht ermutigen, sagt Außenminister Antony Blinken auf einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Dmytro Kuleba. Die Ukraine müsse selbst über derartige Fragen entscheiden. In den vergangenen Wochen sind mehrfach Ziele in Russland mit Drohnen und Raketen angegriffen worden. Die Regierung in Kiew hat sich nicht dazu bekannt.

Experten: Offensive auf Charkiw verlangsamt sich

13.03 Uhr: Das Tempo der russischen Vorstöße in der ostukrainischen Region Charkiw scheint sich dem US-Institut für Kriegsstudien (ISW) zufolge verlangsamt zu haben. Das Muster der Militäraktivitäten in diesem Gebiet untermauere die Einschätzung des ISW, dass die russischen Streitkräfte der Schaffung einer "Pufferzone" an der Grenze zwischen Russland und der Ostukraine Vorrang vor einem tieferen Eindringen in die Region geben, schreibt die Denkfabrik mit Sitz in Washington in ihrem jüngsten Bericht.

Berichte von russischen und ukrainischen Quellen sowie Drohnenaufnahmen deuteten darauf hin, dass Russland in der Region mit kleinen Angriffsgruppen von jeweils nicht mehr als fünf Soldaten arbeite. Diese Taktik führe möglicherweise zu höheren Personal- und Materialverlusten und könne das Tempo des Vorstoßes insgesamt verlangsamen. Nach Schätzungen des ukrainischen Generalstabs hat Russland in dem Gebiet allein in den vergangenen Tagen etwa 1.700 Soldaten verloren. Die Angaben seien nicht unabhängig überprüfbar, die Verlangsamung der Offensive könne aber auf die Verluste zurückzuführen sein, schreibt die US-Denkfabrik.

Russland: Haben zwei weitere Ortschaften in Region Charkiw erobert

12.52 Uhr: Das russische Militär hat bei seiner Offensive in der nordostukrainischen Region Charkiw zwei weitere Ortschaften erobert. Die Truppen hätten dort die Kontrolle über Hlyboke und Lukianzi übernommen, teilt das Verteidigungsministerium im Moskau mit. Zudem seien die russischen Streitkräfte auch in der südlichen Region Saporischschja vorgerückt und hätten dort die Ortschaft Robotyne eingenommen.

Russland wirft Ukraine Angriffe auf Zivilisten vor

12.15 Uhr: Russland wirft der Ukraine anhaltende Angriffe auf Zivilisten auf seinem Territorium vor. Die Angriffe auf die Grenzregion Belgorod seien ein Beweis für die "Kriminalität" Kiews und der es unterstützenden westlichen Mächte, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Alle für die Anschläge Verantwortlichen würden bestraft werden.

Selenskyj sagt alle Auslandsreisen in kommenden Tagen ab