Ferner würde wohl auch ein russischer Angriff auf Nato-Truppen in der Ukraine nicht zur Ausrufung des Artikels 5 des Nato-Vertrags führen. Jener Artikel reguliert den Bündnisfall, also wenn Nato-Staaten einem Partner nach einem Angriff auf dessen Territorium zu Hilfe eilen müssen.

Hier liegt derweil die Krux: Damit der Bündnisfall in Kraft tritt, müssen Nato-Länder oder -Truppen auf oder über ihrem Territorium angegriffen werden. Ein Einsatz in der Ukraine würde den Artikel 5 also ausschließen.

Putin droht – Geheimdienstchef lehnt Einfrieren des Kriegs ab

Russland hatte zuletzt in Person von Kremlchef Wladimir Putin Staaten gedroht, die die Ukraine mit weitreichenden Waffen unterstützen und ihr erlauben, russisches Territorium damit anzugreifen. Putin sagte vergangene Woche, Russland nehme sich das Recht heraus, militärische Ziele in jenen Ländern anzugreifen. Das würde im Falle von Nato-Staaten wie den USA, Großbritannien oder Frankreich zur Ausrufung des Nato-Bündnisfalls führen.

Großbritannien hat bereits seit 2014, als der Kreml den Krieg im Donbass mittels pro-russischer Milizen begann, sogenannte Militärberater in der Ukraine. Anfang November hob zudem US-Präsident Joe Biden das Verbot zum Einsatz von privaten US-Militärfirmen in der Ukraine auf. Diese sollen bei Reparaturen und der Instandhaltung von US-Waffen in der Ukraine helfen. Es ist unklar, ob Donald Trump als Präsident diese Erlaubnis aufrechterhalten wird. All das hat nicht dazu geführt, dass die Länder Kriegsparteien geworden wären.